L’actrice de Good Omens est un vétéran de Sherlock – HITC

Good Omens est arrivé sur la BBC avec des fans montrant de nombreux visages familiers.

Après avoir fait ses débuts sur le service de streaming Amazon Prime Video, Terry Pratchett et Good Omens de Neil Gaiman ont finalement fait leur chemin sur la télévision terrestre avec la BBC.

Le premier épisode de la série délicieusement bizarre a fait son apparition sur nos écrans le mercredi 15 janvier avec un casting extrêmement impressionnant en tête.

Alors que David Tennant et Michael Sheen volent absolument la série, les fans ont passé la majeure partie du premier épisode à choisir des visages notables qu’ils ont vus ailleurs.

Un de ces visages familiers était celui de Sian Brooke, mais d’où les fans reconnaîtront-ils l’actrice de 40 ans?

L’histoire de Good Omens épisode 1

Good Omens commence de façon vraiment bizarre.

Avec la fin des temps prévue pour un avenir pas trop éloigné, c’est à l’ange Arizaphale (Michael Sheen) et au démon Crowley (David Tennant) de mettre de côté leurs natures différentes pour empêcher l’Antéchrist de prendre le pouvoir comme ils l’ont fait devenu tout à fait habitué au confort de la vie humaine.

Bien qu’il y ait un plan élaboré pour que l’Antéchrist se retrouve dans la famille d’un puissant politicien américain, des erreurs sont commises au couvent satanique et le fils de satan est plutôt donné à un couple de la classe ouvrière.

Présentation de Sian Brooke dans Good Omens

C’est la mère de ce couple ouvrier que les fans ont rapidement identifié comme l’actrice de 40 ans Sian Brooke.

Dans Good Omens, Sian Brooke joue Deirdre Young et se voit confier la tâche inattendue d’essayer d’élever l’Antéchrist, Adam, comme un enfant bien équilibré, ce qui s’avère être tout un défi à mesure que la série progresse.

Dans quoi d’autre Sian Brooke était-il?

La carrière d’actrice de Sian Brooke a commencé au Lichfield Youth Theatre à l’âge de 11 ans avant de passer au National Youth Theatre et finalement à la Royal Academy of Dramatic Art (RADA) dont elle est diplômée en 2002.

Née à l’origine Sian Phillips, elle a choisi Brooke comme nom de scène pour éviter de se confondre avec une actrice du même nom.

Son premier rôle majeur est venu en 2002 dans la version télévisée américaine de Dinotopia, à ne pas confondre avec la mini-série mettant en vedette David Thewlis qui est sortie la même année.

Depuis lors, Brooke a continué à apparaître dans plus de 30 films et séries télévisées, le plus important étant Sherlock de BBC One où elle a joué la sœur sinistre Eurus Holmes dans la quatrième série.

Parmi ses autres rôles importants dans sa carrière, citons la série 2018 The Terror, 2015’s Not Safe for Work et 2007’s Meadowlands.

Plus d’informations sur les précédents de Sian Brooke peuvent être trouvées sur IMDb.

Good Omens continue sur BBC Two le mercredi 22 janvier à 21h. Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps pour le prochain épisode, cependant, toute la série est disponible pour être diffusée sur Amazon Prime Video.

