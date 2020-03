L’actrice de la série “La Casa de Papel” testée positive pour le coronavirus

“Le moment est venu d’obtenir le vaccin de la responsabilité”

Itziar Ituño est le protagoniste de la série espagnole “La Casa de Papel”. Grâce à son compte Instagram, il a rapporté qu’il avait été testé et testé positif pour le coronavirus. Il a dit que son cas était bénin et a demandé aux gens de suivre les mesures préventives et de rester chez eux.

«Depuis vendredi après-midi, j’ai des symptômes (fièvre et toux sèche) et aujourd’hui la confirmation du test épidémiologique est arrivée. C’est un coronavirus, mon cas est léger et je vais bien, mais il est très très contagieux et super dangereux pour les personnes plus faibles », lit-il dans sa lettre.

Aupa danoi !! Ofiziala da, bariku arratsaldetik sintomekaz nabil (sukarra ta eztul lehorra) eta gaur iritsi jaku azterneta epidemiologikoikoaren konfirmaziñoa. Koronabirusa donne. Nire kasuan arina da ta ondo nago baina bear bear kutsakorra eta super arriskutsua ahulago dagoen jendearentzako. Hau ez da tontakeria, izan konsziente, ez hartu arinkeriaz, hildakoak dauz eta bizi asko jokoan eta ondiño ez dakigu noraiño holduko dan kontua, beraz, arduratsuak izateko txertoa ipinteko garaia da danon hobebeharrez. Elkartasun garaia da! Etxean geratzekoa eta babestu besteak! Orain 15 egun berrogeialdi eta aurrerago ikusiko da✊❤.Zaindu zaitezte !! 😙😙😙😙 / Bonjour à tous !! Ez officiel, depuis vendredi après-midi j’ai des symptômes (fièvre et toux sèche) et aujourd’hui nous avons reçu la confirmation du test épidémiologique. C’est un coronavirus. Mon cas est léger et je vais bien mais il est très très contagieux et super dangereux pour les personnes plus faibles. Ce n’est pas un non-sens, soyez conscient, ne le prenez pas à la légère, il y a des morts, de nombreuses vies en jeu et nous ne savons toujours pas jusqu’où cela ira, alors le moment est venu de se faire vacciner pour la responsabilité du bien commun . C’est un temps de solitude et de générosité! Rester à la maison et protéger les autres. Maintenant, j’ai 15 jours en quarantaine et ensuite ça se verra …! Prenez soin de vous😙😙😙😙 / Olá galera! Ez officiel, de la sixième feira à l’après-midi, j’ai des symptômes (febre e tosse seca) et hojemos receção do teste epidemiológico. C’est un coronavirus. Dans mon cas, c’est doux et je suis très contagieux et très dangereux pour les gens qui échouent. Isso não é bobagem, esteja ciente, não mild a sério, ha mortos, muitas lives em jogo e ainda we not know até that ponto isso vai dar, então chegou at at time of being vacciné on the responsabilité of hair bem comum. C’est un temps de solidité et de générosité! Ficar em casa e protège os outros. Agora J’ai 15 jours dans lesquels je serai et serai vu✊❤! Prenez soin de vous #etxeangeratu #yomequedoencasa #quedatencasa

Un post partagé par Itziar Ituño (OFIZIAL) (@itziarituno) le 18 mars 2020 à 6h28 PDT

Comme nous voyons que le COVID-19 n’est pas un jeu, ceux d’entre nous qui peuvent rester à la maison, il est temps de le faire. Evitons la propagation de cette maladie. Partagez.



