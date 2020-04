L’actrice de la série Madison Taylor Baez partage la belle connexion qu’elle a avec Selena Quintanilla

Selena: La série de Netflix est une histoire de passage à l’âge adulte sur le voyage de la chanteuse Tejano Selena Quintanilla vers la célébrité. La série scénarisée, qui devrait être diffusée cet été, commence lorsque Selena est une jeune fille vivant au Texas.

Madison Baez chante l’hymne national | Victor Decolongon / .

La star montante Madison Taylor Baez s’est transformée en une Selena de neuf ans pour le spectacle. Elle a récemment partagé avec Showbiz Cheat Sheet qu’elle était devenue la jeune reine de Tejano. En tant que chanteuse et interprète elle-même, Madison a un lien étroit avec son père, tout comme Selena l’a fait avec son propre père.

Madison a déclaré que lors de sa première audition pour le rôle, elle ne connaissait pas grand-chose de la chanteuse, mais ses parents étaient fans. «Ils m’ont montré le film et m’ont montré toutes ses vidéos», a expliqué Madison. «Et je suis tombé amoureux de Selena. J’adore toute sa musique. “

Elle a également dû apprendre l’espagnol

Bien que les parents de Madison soient bilingues, comme Selena, Madison ne connaissait pas l’espagnol. «En fait, j’ai dû apprendre l’espagnol et apprendre à chanter en espagnol», se souvient-elle. «J’ai en fait chanté quatre chansons espagnoles. Et j’ai dû apprendre toutes les prononciations. Et cela s’est avéré être quelque chose que j’ai vraiment aimé. »

Le père de Madison, Christopher, a déclaré que les parents de Selena étaient hispanophones. Mais, comme sa fille, Selena a dû aussi apprendre la langue. “Donc, ce qui était vraiment intéressant, c’est que Selena n’a pas vraiment appris à parler espagnol jusqu’à ce que son père lui demande de commencer à chanter en espagnol”, partage-t-il. “Et quand elle avait neuf ans, un peu comme Madison, c’est quand elle a dû apprendre à parler et à chanter en espagnol.”

Madison Taylor Baez | Crédit photo Tamara Tihanyi

«Alors, quand le père de Selena est venu vers elle et lui a dit:« Hé, je veux que tu apprennes à chanter en espagnol », Selena était comme« Quoi? Nous ne parlons même pas espagnol! J’aime le rock and roll! », Dit-il.

Selena et Madison ont une connexion spirituelle

Le talent vocal brut de Madison reflète quelqu’un qui a suivi des décennies de formation. Comme Selena, elle a une présence naturelle. Christopher dit que la comparaison entre les deux chanteurs est presque magique.

“Madison a déjà été sur la route et elle a déjà donné des concerts”, dit-il. «Donc, sa vie est si parallèle à la façon dont la jeune Selena a commencé que lorsque nous étions tous les deux sur le plateau, beaucoup de scènes que Madison faisait, nous les avions déjà faites dans la vraie vie. C’était tellement surréaliste. “

Il dit que la connexion est plus profonde que leur amour de la musique. Christopher a fait allusion à une scène de la série qui reflétait la vie réelle. “Je vais vous donner une scène rapide sans trop en dévoiler”, partage-t-il. «Il y a eu une scène avec Abraham [Selena’s father] et Selena / Madison chantait dehors », se souvient-il. “Et Abraham était dans la maison,” Comme d’où vient ce chant? “Quand il est sorti, il a regardé au coin de la rue et a jeté un coup d’œil et c’était une jeune Selena, qui était jouée par Madison, bien sûr, en train de chanter.”

Madison Taylor Baez | Tamara Tihanyi

“Et le regard sur son visage était à ce moment-là,” Oh mon Dieu. “Il était juste époustouflé par son talent parce qu’elle était si jeune”, poursuit Christopher. «J’ai vécu ce même moment lorsque Madison avait cinq ans. Donc, beaucoup de moments, nous revivions. Nous reviendrions à notre hôtel et je dirais à Madison: “C’était un peu bizarre, hein?” “Il dit que Madison se souviendrait d’avoir fait les mêmes séances d’entraînement père-fille que Selena et son père.

“La façon dont je parlerais à Madison de la musique, Abraham aurait ces mêmes conversations avec Selena”, ajoute Christopher. “Beaucoup de gens pensaient,” Wow ce rôle doit être incroyablement difficile à jouer “, alors que Madison est en réalité la jeune Selena.”