L’actrice de Last Tango in Halifax est totalement différente de celle des Doctors Days! – HITC

Lu s’est totalement transformé du personnage de Freya Wilson que nous connaissions tous.

Last Tango in Halifax est une série de la BBC diffusée depuis 2012. La comédie romantique est filmée dans le Yorkshire et écrite par Sally Wainwright.

L’émission voit de nombreux acteurs reconnaissables épisode après épisode et maintenant un autre visage familier est en vedette dans la série 5.

Médecins, Holby City, Eastenders, Casualty, Vera et Sex Education ne sont que quelques-unes des émissions télévisées dans lesquelles Lu Corfield est apparu.

Elle a remporté un prix pour la «meilleure sortie», puis est retournée à un spectacle en tant que sœur de son personnage – Lu Corfield est plein de surprises! Maintenant, elle est sur le point d’apparaître à nouveau sur nos écrans dans le drame de la BBC, Last Tango à Halifax en mars 2020.

Jetons donc un œil à Lu Corfield maintenant – perte de poids et plus encore.

Lu Corfield assiste aux British Soap Awards au Granada Television Studios le 14 mai 2011 à Manchester, Royaume-Uni.

Qui est Lu Corfield?

Lucy ‘Lu’ Corfield est une actrice galloise mieux connue pour avoir apparu dans Doctors en 2004 et de 2011 à 2014.

Elle a joué le personnage de Freya Wilson, mais après une perte de poids dramatique en 2014, elle est revenue à Doctors en tant que sœur aînée de Freya, Lois.

S’adressant à la BBC, Lu a déclaré: «J’avais pris la décision de perdre du poids, ce qui a apporté des opportunités intéressantes dans le mélange. Parce que je commençais à avoir l’air si différent, nous avons commencé à jouer avec l’idée que je revienne en tant que sœur de Freya “

L’actrice Lu Corfield assiste aux British Soap Awards au London Television Centre le 28 avril 2012 à Londres, en Angleterre.

Lu en 2020

Lu, 40 ans, apparaît dans l’épisode 2 de la série 2020 de The Last Tango à Halifax (dimanche 1er mars) où elle joue le rôle de Ruth.

Elle figurera dans le spectacle aux côtés des membres réguliers de la distribution Anne Reid, Derek Jacobi, Sarah Lancashire et plus encore.

D’après l’apparence de Lu en 2020, le poids qu’elle a perdu en 2014 est bel et bien resté.

Elle a toujours l’air mince dans un message sur Twitter qu’elle a partagé le 1er mars 2020.

On sait peu de choses sur la façon dont Lu a réussi à perdre du poids, mais dans une interview à la BBC, elle détaille qu’elle a «pris la décision» de perdre du poids afin que nous puissions supposer un changement de style de vie consistant à faire plus d’exercice et à manger sainement.

Est-ce que Lu est sur Instagram?

Non, cela ne ressemble pas à Lu sur Instagram, mais elle est sur Twitter.

Vous pouvez trouver l’actrice sous le pseudo @LuCorfield où elle compte plus de 5 000 abonnés.

Lu écrit dans sa biographie Twitter qu’elle est co-PDG de House of Pride – une organisation, “dédiée à soutenir la communauté queer féminine / nb et à construire une” maison “pour ses membres”.

Lu Corfield assiste aux British Soap Awards qui ont eu lieu au Hackney Empire le 24 mai 2014 à Londres, en Angleterre.

