L’actrice de Star Wars dit que son personnage a survécu à la montée de Skywalker hors écran

Jusqu’à présent, Jessica Henwick a coché de nombreuses franchises importantes dans sa carrière. Elle a eu sa grande pause dans Game of Thrones, a suivi avec un rôle principal dans Iron Fist de Marvel et est sur le point de jouer dans The Matrix 4. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que l’actrice est également apparue dans une galaxie très, très loin . Henwick a joué Jess Pava, un pilote de la Résistance qui aide à abattre la base de Starkiller, dans Star Wars: The Force Awakens.

Henwick n’est pas revenue dans la saga depuis lors, donc on ne sait pas ce qui est arrivé à son personnage. Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, cependant, la star a confirmé que Pava est toujours en vie et a survécu aux événements climatiques de The Rise of Skywalker. Pour prouver qu’il y a toujours de la vie dans Jess, Henwick a souligné les aventures hors-écran du personnage dans les bandes dessinées de Star Wars – en particulier, la série Poe Dameron.

“Oui! Jess Pava est bien vivante. Vous pouvez lire toutes ses aventures dans de nouvelles bandes dessinées dérivées. Alors, ne t’inquiète pas, elle va très bien. Elle vit sa meilleure vie. “

Cliquer pour agrandir

La même interview révèle la bombe que Henwick était en lice pour jouer Rey dans TFA également. Elle a auditionné pour le rôle principal pendant six mois complets avant que Daisy Ridley ne gagne finalement. Henwick admet à THR qu’elle était un «bordel» à la fin de ce processus, après avoir combattu si «désespérément» pour obtenir le concert. Pourtant, il y avait au moins une doublure argentée, comme J.J. Abrams était tellement fan de lui qu’il a créé la petite partie de Pava spécialement pour elle.

Tout a finalement fonctionné. Ridley était sans aucun doute la mieux adaptée à la carrière de Rey et Henwick est passée de force en force depuis – elle devrait être l’une des têtes de file de The Matrix 4 aux côtés de Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss, par exemple. Mais, hé, cela ne nous dérangerait pas de voir Jess Pava réapparaître dans un avenir Guerres des étoiles projet. Disney Plus, n’importe qui?

Source: The Hollywood Reporter