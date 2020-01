L’actrice débutante Chinenye Ezeudu occupe le devant de la scène dans la saison 2 – HITC

L’éducation sexuelle revient très bientôt sur nos écrans avec de nouveaux ajouts à la distribution.

À son arrivée en janvier 2019, l’éducation sexuelle est devenue l’un des plus grands succès de l’année, gagnant le show Netflix des millions de téléspectateurs dans le processus.

La série a mérité des éloges presque universels pour ses personnages charmants, magnifiques si esthétiques un peu bizarres et sa gestion compétente de certains sujets vraiment difficiles.

L’accueil chaleureux de Sex Education signifiait qu’une deuxième saison était presque inévitable et maintenant, nous sommes à quelques jours d’un nouveau lot d’épisodes.

Et avec une nouvelle série à l’horizon, il y a une collection de nouveaux visages en route pour Moordale pour la saison 2, dont Chinenya Ezeudu en tant que nouveau personnage Viv.

La saison 2 de l’éducation sexuelle est presque là!

Après le succès surprise de la première saison de Sex Education, un deuxième lot d’épisodes était presque assuré et la date de sortie de la saison 2 est maintenant à quelques jours du 17 janvier 2020.

La saison 1 a laissé le sort de plusieurs personnages dans l’air, Maeve (Emma Mackey) manquant apparemment sa chance avec Otis (Asa Butterfield) alors qu’il est tombé amoureux d’Ola (Patricia Allison).

Les fans regarderont sans aucun doute avec un vif intérêt pour voir si la paire se retrouve ensemble à un moment donné de la saison 2.

Cependant, le plus gros tirage de la saison 2 est sans doute le fait qu’il apportera plusieurs nouveaux personnages qui lanceront probablement des intrigues et des dilemmes moraux plus fascinants pour la série à explorer.

Présentation de Chinenye Ezeudu en tant que Viv

L’un des trois nouveaux ajouts majeurs à la distribution de Sex Education saison 2 est celui de Viv, joué par l’actrice débutante Chinenye Ezeudu.

Viv est présenté dans la saison 2 comme l’un des meilleurs et des plus brillants enfants de Moordale et a un brillant avenir scolaire devant elle, mais il y a un problème.

Bien qu’elle soit peut-être la première de la classe dans les travaux scolaires, Viv est très en bas de l’échelle en matière d’amour et de relations.

Viv sera sans aucun doute un patient clé pour la clinique de sexe d’Otis et Maeve au retour de l’éducation sexuelle.

Lancer une recrue totale en tant que Viv, sous la forme de Chinenye Ezeudu, est certainement un risque de Netflix, mais dénicher le talent a été une spécialité du service de streaming ces dernières années.

Et elle est clairement impressionnée, cependant, en dehors de son premier rôle dans l’éducation sexuelle, elle a déjà pris un rôle dans la prochaine série Netflix The Stranger, qui devrait sortir plus tard cette année.

Elle n’est pas la seule recrue intérimaire de la saison 2

Alors que Chinenye Ezeudu en tant que Viv sera certainement à surveiller pour les fans de Sex Education, elle n’est pas la seule novice à faire ses débuts dans la saison 2.

George Robinson fait également sa première apparition à l’écran dans Sex Education saison 2 alors qu’il joue le rôle d’Isaac, un nouveau résident du parc de caravanes de Maeve et selon la description de Netflix du personnage, son arrivée devrait “ créer des vagues ” sur le spectacle.

Il sera fascinant de voir comment les acteurs établis et les débutants se gélifieront dans la saison 2 de Sex Education et, heureusement, nous n’aurons pas à attendre pendant que la nouvelle saison arrive sur Netflix le 17 janvier.

