L’actrice derrière Billie McEvoy apporte de la raison à la comédie de science-fiction de Sky – HITC

Sky One’s Avenue 5 est la dernière création d’Armando Iannucci.

Armando Iannucci est célèbre pour avoir créé certaines des comédies les plus appréciées des 15 dernières années.

De The Thick of It à In the Loop en passant par Veep et la mort de Staline, Iannucci possède un diable de CV.

Sa création télévisuelle la plus récente est la série HBO et Sky Avenue 5 et pour la première fois, Armando affronte le monde de la science-fiction.

De façon typique, la série contient une foule de personnages originaux qui ajoutent tous à la folie de construction dans le spectacle.

Cependant, cette tendance est renversée par le Bille McEvoy légèrement plus sensible joué par Lenora Crichlow.

De quoi parle l’avenue 5?

L’avenue 5, 40 ans dans le futur, suit les aventures du navire de croisière spatial de luxe titulaire.

Tout se passe bien à bord de l’avenue 5 jusqu’à ce qu’une énorme défaillance des systèmes fasse dévier le navire de croisière de sa trajectoire et laisse son équipage et ses passagers à trois ans de la Terre, mais avec suffisamment de provisions pour le voyage de huit semaines original.

Naturellement, tout l’enfer se déchaîne et c’est au capitaine Ryan Clark (Hugh Laurie) de calmer les passagers du navire et de trouver une solution pour rentrer à la maison.

Rencontrez l’actrice de Billie McEvoy Lenora Crichlow

Alors que les passagers et l’équipage de l’avenue 5 sombrent de plus en plus dans la folie, une figure se démarque comme la voix de la raison, Billie McEvoy, le deuxième ingénieur à bord de l’avenue 5.

Billie McEvoy est jouée par l’actrice britannique de 35 ans, Lenora Crichlow.

Née à Londres, Lenora Crichlow est sur la voie de la carrière d’actrice depuis l’âge de 12 ans lorsqu’elle a rejoint la Young Blood Theatre Company à Hammersmith avant de poursuivre des études d’art dramatique à l’Université de Sussex.

Dans quoi Lenora Crichlow était-elle?

Le premier rôle d’acteur à l’écran de Lenora est arrivé à l’âge de 19 ans quand, en 2004, elle est apparue aux côtés de Billie Piper dans le téléfilm Bella and the Boys avant de figurer dans 12 épisodes de The Bill d’ITV la même année.

Au cours des 16 années écoulées depuis, Lenora est apparue dans près de 30 rôles d’acteur au cinéma et à la télévision, son véritable rôle de premier plan venant dans Sugar Rush en 2006 pour lequel elle a remporté le prix International Emmy Award 2006 dans la catégorie Enfants et jeunes.

Depuis lors, ses rôles les plus importants ont été ceux de Doctor Who, Being Human, Black Mirror, Back in the Game et Deception.

La saison 1 de l’avenue 5 se poursuit avec l’épisode 3 à 22 h sur Sky One le mercredi 5 février.

Dans d’autres nouvelles, qui est l’acteur de l’équipe Kaylie Kai Calhoun? Âge, Instagram, rôles, YouTube!