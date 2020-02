L’actrice Disney Nikita Pearl Waligwa perd sa vie à 15 ans | Instagram

Actrice ougandaise Nikita Pearl Waligwa, qui a participé au film Disney, Katwe Queen (à partir de 2016), inspirée par la vie de la joueuse d’échecs Phiona Mutesi (une jeune prodige des échecs, qui à 11 ans a remporté le championnat de la jeunesse de l’Ouganda) a perdu la vie à 15 ans à cause d’une tumeur au cerveau.

L’adolescent a joué dans le film réalisé par Mira Nair à Gloria, la meilleure amie de Mutesi dans l’enfance, également un joueur d’échecs d’un quartier pauvre qui a expliqué au protagoniste le jeu de échecs.

Dans ce film, la mère de Phiona a été jouée par une lauréate d’un Oscar, la mexicaine Lupita Nyong’o (fille de parents kenyans), accompagnée d’un casting composé de David Oyelowo, Madina Nalwanga, Charity Rose Pimer, Ntare Mwine, Taryn Kyaze Esther Tebandeke et Peter Odeke.

Selon les rapports des médias internationaux, Nikita Il a souffert d’une première tumeur au cerveau en 2016, ce qui lui a causé divers malaises, notamment des maux de tête prolongés et des troubles du sommeil.

La cinéaste Mira Nair (Salaam Bombay!, Mississippi Masala) a été émue par la situation de son actrice d’alors et a couvert toutes les dépenses de la traitements médicaux de la petite fille, qui a reçu une chimiothérapie et après avoir subi avec succès une intervention chirurgicale en Inde en 2017, elle a été guérie.

Malheureusement, deux ans plus tard, il a été diagnostiqué avec un nouveau tumeur, ce qui lui a causé un plus grand inconfort physique parce que son cerveau était enflammé et incapable de continuer à agir et à étudier.

Les médias locaux ont noté que Nikita Il a inspiré un pays dans sa lutte pour vivre, car il n’a jamais baissé la garde, malgré le fait qu’au cours des dernières semaines, son état ait empiré.

Aujourd’hui, ses restes devraient être enterrés lors d’un enterrement privé à Ouganda.

