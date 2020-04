L’actrice et activiste Shirley Douglas est décédée

▲ Shirley Douglas pose avec ses enfants Kiefer et Rachel Sutherland avec son Prix d’excellence, décerné en 2013 par l’Association des artistes canadiens de la télévision et de la radio, l’Actra.

Ap

Journal La Jornada

Mardi 7 avril 2020, p. 8

Toronto. Shirley Douglas, militante et actrice passionnée et vétéran canadienne, mère de l’acteur Kiefer Sutherland et fille du fondateur de l’assurance-maladie au Canada, Tommy Douglas, est décédée dimanche à l’âge de 86 ans.

Sutherland a annoncé le décès de sa mère sur Twitter, affirmant qu’elle avait succombé à des complications d’une pneumonie sans rapport avec Covid-19.

Ma mère était une femme extraordinaire qui a vécu une vie extraordinaire, a déclaré Sutherland. Malheureusement, il se battait depuis longtemps pour sa santé et nous, en tant que famille, savions que cette journée était proche.

Née à Weyburn, en Saskatchewan, Douglas a travaillé avec des réalisateurs comme Stanley Kubrick (Lolita) et David Cronenberg (Dead ringers ou Once in a life), et a reçu un Gemini Award, pour les arts canadiens, pour sa performance dans le film pour 1999 Shadow Lake TV.

Il a soutenu sans relâche diverses causes tout au long de sa vie, notamment le mouvement des droits civiques, l’organisation politique des Black Panthers et la lutte pour sauver le système de santé publique du Canada, promue par son père politique.

En 1965, elle a épousé l’acteur canadien Donald Sutherland, avec qui elle a eu deux enfants avant de divorcer: les jumeaux Rachel, productrice de télévision, et Kiefer, un acteur de cinéma et de télévision de renom à part entière. Douglas avait un autre fils, Thomas, issu d’un précédent mariage.

Née le 2 avril 1934, Douglas a manifesté un intérêt précoce pour les arts ainsi que pour la politique tout en suivant le cours de la campagne avec son père, qui est devenu chef du gouvernement de la Saskatchewan, chef national du Nouveau Parti démocratique et icône socialiste.

Il a étudié à la Banff School of Fine Arts et, plus tard, à la Royal Academy of Dramatic Art en Grande-Bretagne, où il a fait du théâtre et de la télévision.

Dans les années 1960 et 1970, alors qu’il vivait en Californie, il a participé à des campagnes contre la guerre du Vietnam et a protesté contre diverses causes.

Il a aidé à établir un groupe de collecte de fonds appelé Friends of the Black Panthers. Son soutien au groupe a suscité la controverse et elle s’est vu refuser un permis de travail aux États-Unis et en 1969, elle a été accusée d’une association illicite pour possession d’explosifs non enregistrés. Plus tard, son cas devant le tribunal a été rejeté et elle a été exonérée.

Elle a également été cofondatrice du premier chapitre au Canada du groupe Performing Artists for Nuclear Disarmament.

Douglas était avant tout un défenseur de l’assurance-maladie au Canada. Il a parlé de l’importance d’un système de santé universel chaque fois qu’il le pouvait et a fait pression sur les responsables gouvernementaux.

Elle vit à Toronto depuis 1977 et a été nominée pour deux autres prix Gemini en 1998 pour son rôle principal dans la série Wind at my back », et en 1993 en tant qu’actrice principale dans le film Passage of the heart. Elle a également été reconnue comme officier de l’Ordre du Canada, l’un des plus grands honneurs du pays, et a été intronisée au Walk of Fame canadien.

