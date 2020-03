L’actrice “Hannibal” Gina Torres jouera l’une des mariées de Dracula dans le pilote d’ABC “The Brides”

Plus tôt cette année, abc commandé un pilote pour «Les mariées» du créateur de “Riverdale” et “Chilling Adventures of Sabrina” Roberto Aguirre-Sacasa, centrée sur les épouses de Dracula.

La date limite rapporte cette semaine que Gina Torres («Hannibal», «Pearson») jouera dans le pilote en tant que personnage nommé Cleo Phillips. “L’une des trois épouses de Dracula et le chef de ce trio de vampires, Cléo est une femme impérieuse à la manière de la reine – sans aucun doute, car elle était une reine dans son ancienne vie qui a été transformée par Dracula après la mort de son mari.”

“Maintenant un véritable maître de l’immobilier à New York, Cleo est défiée professionnellement par une mystérieuse nouvelle venue – même si ses liens avec ses sœurs s’effritent dangereusement.”

Le site note également que Dracula apparaîtra dans la série.

“The Brides est une réinvention sexy et contemporaine de la saga Dracula comme un drame familial avec un trio de femmes puissantes et diverses.”

“Avec de forts éléments d’horreur, The Brides est un feuilleton vampire sur les femmes immortelles autonomisées et les choses qu’elles font pour maintenir la richesse, le prestige, l’héritage et leur famille non traditionnelle.”

Maggie Kiley (“American Horror Story”) est à bord pour diriger le pilote, écrit par Aguirre-Sacasa. «The Brides» est produit avec Berlanti Productions.