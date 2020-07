l’actrice incarnant Abby révèle qu’elle a été menacée de mort

La suite de The Last of Us est un jeu qui continue de diviser les gens et les fans de la franchise. Cependant, certains ont poussé la controverse trop loin, comme ceux qui ont menacé les acteurs derrière les protagonistes du jeu. Laura Bailey, qui incarne Abby, a révélé qu’elle avait été menacée de mort. sur les réseaux sociaux pour son rôle dans le jeu.

Dans un message partagé sur Twitter, Laura Bailey a révélé qu’elle avait reçu d’horribles messages et menaces pour sa performance dans The Last of Us. « J’essaie de ne publier que des choses positives ici … mais parfois cela devient insupportable », a écrit l’actrice qui modélise Abby.

J’essaye de ne publier que des choses positives ici… mais parfois cela devient un peu écrasant. J’ai masqué certains des mots parce que, tu sais, spoilers. Note de côté. Merci à toutes les personnes qui m’ont envoyé des messages positifs pour équilibrer le tout. Cela signifie plus que ce que je peux dire.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu – Laura Bailey (@LauraBaileyVO) 3 juillet 2020

« Je vais trouver où vous vivez et je vais vous assassiner pour ce que vous avez fait à Joel », « Je vais vous trouver et je vais tuer votre fils, attendez juste un peu », « Je vais vous poignarder », disent certains des messages inquiétants que Twitter a reçus actrice.

Heureusement, tout le monde n’écrit pas pour la menacer, et l’actrice a reconnu qu’elle avait également reçu de nombreuses évaluations positives de son rôle dans The Last of Us 2. « Note: Merci à toutes les personnes qui m’ont envoyé des messages positifs pour équilibrer les choses, cela signifie plus pour moi que je ne pourrais en exprimer », a déclaré Bailey.