L’actrice “Mockingbird” pousse pour sa propre série Disney +

Suite à la rumeur selon laquelle la série Hawkeye Disney + pourrait être retardée, l’actrice Adrianne Palicki a posté sur les réseaux sociaux disant qu’elle avait une idée d’un spectacle Disney + pour Marvel et postait un GIF de ses débuts dans “Agents of Shield”.

Adrianne Palicki a joué le rôle de “Mockingbird” alias Bobbi Morse dans l’émission Marvel ABC, “Agents of Shield”, et devait avoir sa propre émission dérivée Marvel “Most Wanted” avec Lance Hunter, mais elle n’a jamais dépassé la phase pilote et elle n’est jamais revenue au spectacle. Bien qu’Adrianne Palicki soit passée à l’émission 20th Century Fox, The Orville, qui revient pour une troisième saison à Hulu plus tard cette année.

Dans la publication sur les réseaux sociaux, elle a déclaré:

Si vous avez besoin que quelque chose prenne sa place, j’ai peut-être une idée. (Vous avez mon numéro, @Marvel.) Https://t.co/MqjfMPXozo pic.twitter.com/QqxwVsoWey

– Adrianne Palicki (@AdriannePalicki) 11 janvier 2020

Un suivi d’Agents of Shield avec “Mockingbird” serait un excellent ajout à Disney +, d’autant plus que dans les bandes dessinées, elle était en fait mariée à Hawkeye. La septième et dernière série d’Agents of Shield arrivera à ABC plus tard cette année.

Pensez-vous que «Mockingbird» devrait revenir?

