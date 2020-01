L’actrice Priyanca Chopra rejoint le casting de Matrix 4

En plus de Keanu Reeves et Carri-Ann Moss, Neo et Trinity dans la trilogie originale Matrix, une série de nouveaux acteurs et actrices rejoindront la quatrième partie du film déjà en production, dont l’actrice mexicaine Eréndira Ibarra et Jonathan Groff Et même si certains visages nous manqueront comme l’agent Smith, qui a dit qu’il ne reviendrait pas à la quatrième partie de la matrice, nous aurons de nouveaux acteurs comme Priyanca Chopra.

Selon Variety, l’actrice Priyanca Chopra est en pourparlers pour rejoindre le casting de Matrix 4. Chopra n’est pas étrangère au cinéma et à la télévision, parce que dans le passé, il a participé à des projets tels que Baywatch et Quantico. Ce serait également l’un des nouveaux visages que nous verrions dans Matrix, avec Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris et Jessica Henwick. Et comme les nouveaux acteurs et actrices, nous ne savons pas quel rôle Chopra jouera, ni nous n’avons d’autres détails tels que le nom de son personnage.

Matrix 4 sortira en salles le 21 mai 2021. Warner Bros. prévoit de commencer la production du film dès que possible, et Keanu Reeves a commencé à s’entraîner en décembre de l’année dernière, à la fois pour Matrix et pour Jhon Wick 4.

