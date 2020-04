L’actrice Pussy Galore décède

La franchise James Bond ne serait pas ce qu’elle serait sinon un ingrédient signature: la Bond girl. Les filles Bond sont fortes, capables et belles. Honor Blackman était l’une des actrices pour définir la Bond girl.

Blackman était surtout connue pour son rôle de Pussy Galore dans Goldfinger, qui est largement considéré comme l’un des meilleurs films de 007. De plus, le charme et le talent d’acteur de Blackman lui ont permis d’assumer de nombreux autres rôles. Voici un aperçu de sa vie et de sa carrière.

Sean Connery et Honor Blackman dans Goldfinger | Express / .

Rendez hommage à Blackman en début de carrière mouvementée

Le 22 août 1925, Honor Blackman est né à Londres. Elle a fait ses débuts dans les années 40 pour des films du magnat du cinéma J. Arthur Rank. Elle a souvent joué des femmes anglaises chics. Son rôle de premier plan a été dans Conspirator (1949), un film où elle a joué l’amie d’Elizabeth Taylor.

Elle obtiendra également un rôle dans A Night to Remember (1958), le deuxième film le plus populaire sur le naufrage du Titanic. De nombreux critiques de cinéma et fans préfèrent A Night to Remember au film plus populaire de James Cameron. La première grande rupture de Blackman est venue avec son rôle de Cathy Gale dans la populaire série télévisée britannique The Avengers. Le spectacle était énorme en Grande-Bretagne et a eu une énorme influence sur le genre espion. Quelques années plus tard, Blackman incarne la déesse Héra dans Jason and the Argonauts (1963), considéré comme l’un des plus grands films basés sur la mythologie grecque.

Pussy Galore mania

Gert Frobe, Sean Connery et Honor Blackman sur le tournage de Goldfinger | Sunset Boulevard / Corbis via .

Puis vint le rôle de toute une vie: Pussy Galore dans Goldfinger (1964). Dans le rôle, Blackman était suave, sophistiqué et sensuel. Certains éléments de Goldfinger ont mal vieilli, en particulier la façon dont Sean Connery 007 traite les femmes. Cependant, la performance de Blackman est tout aussi fascinante qu’elle l’était lors de la première du film il y a des décennies. Galore est l’une des filles Bond par laquelle toutes les filles Bond suivantes sont mesurées.

Bien sûr, le nom du personnage a inspiré la controverse. Les producteurs du film craignaient que le nom ne mène à la censure du film. Cependant, ils ont décidé de garder le nom du personnage du roman. Ils ont pris la bonne décision, car les fans ont adoré le personnage. Son nom risqué a inspiré des parodies amoureuses dans les franchises Austin Powers et Cats and Dogs.

Blackman a aimé le personnage. «Elle était une créature fascinante et la moins prévisible de toutes les conquêtes de James Bond. Tous les autres ont succombé rapidement, mais pas Pussy. »

Honorer les dernières années de Blackman

Honorer Blackman en 2008 | Rosie Greenway / .

Bien qu’elle soit surtout connue pour ses rôles d’action, elle a joué dans plusieurs comédies. Blackman a fait sa dernière apparition au cinéma dans le film 1978 Le chat et les Canaries. Par la suite, elle a continué à faire des apparitions à la télévision britannique.

Malheureusement, Blackman est décédée le 6 avril 2020. Sa famille a publié une déclaration qui disait: «C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer la mort d’Honneur Blackman âgé de 94 ans. Elle est décédée paisiblement de causes naturelles à son domicile de Lewes, Sussex, entouré de sa famille. Elle était très aimée et elle manquera beaucoup à ses deux enfants, Barnaby et Lottie, et à ses petits-enfants Daisy, Oscar, Olive et Toby. »

