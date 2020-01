L’actrice qui a joué Emma accueille la nouvelle année en répondant au message de Chandler 2020

Les fans d’amis étaient vraiment impatients de faire une référence spécifique avec cette nouvelle année. C’est parce que Chandler Bing (Matthew Perry) a fait un message pour un autre personnage pour 2020.

Il n’a pas fallu longtemps à l’actrice qui a joué Emma pour y répondre. Découvrez ce qu’elle a dit et la grande mise à jour en ce qui concerne les amis et Netflix.

“Friends” n’est plus sur Netflix

David Schwimmer comme Ross Geller, Courteney Cox comme Monica Geller, Jennifer Aniston comme Rachel Cook, Matthew Perry comme Chandler Bing, Matt LeBlanc comme Joey Tribbiani et Lisa Kudrow comme Phoebe Buffay. dans «Friends» | Photo de Warner Bros. Television

Netflix a payé 118 millions de dollars pour les droits exclusifs de streaming de Friends. Cet accord a officiellement pris fin et l’émission n’est plus sur Netflix après le 31 décembre 2019.

Cela signifiait que de nombreux fans étaient bouleversés de constater qu’il n’était plus disponible au cours de cette nouvelle année. Ils devront attendre jusqu’en mai pour qu’il soit disponible sur HBO Max. La bonne nouvelle est qu’il pourrait aussi y avoir des retrouvailles.

“J’ai eu [the cast] pour faire l’hommage spécial de James Burrows quand j’étais à NBC. Et tout ce que je dirai, c’est: “Nous en parlons.” Nous avons exploré ce que cela pourrait être et essayons de voir si tout le monde est vraiment à bord et intéressé. Et si oui, pouvons-nous faire les bonnes affaires pour tout le monde. Nous commençons par un événement spécial », a déclaré Robert Greenblatt, président de WarnerMedia Entertainment au Hollywood Reporter. “Il est possible qu’il y ait quelque chose en cours, mais ce serait par étapes. Nous en sommes loin. ”

Le casting reste en contact. Lorsque Jennifer Aniston a rejoint Instagram, elle a publié une photo récente avec Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox, Perry et Lisa Kudrow. Elle l’a légendé avec «Et maintenant nous sommes aussi des AMIS Instagram. Salut INSTAGRAM. “

Chandler Bing a laissé un message à Emma en 2020

Dans l’épisode, “Celui avec le gâteau” Ross (Schwimmer) et Rachel (Aniston) ont organisé une fête d’anniversaire pour leur fille, Emma (Noelle Sheldon.) Le problème était qu’elle faisait une sieste alors les parents ont forcé leurs invités à attendre pour qu’elle se réveille pour commencer la fête.

Les parents leur ont fait enregistrer des messages pour la sieste pour son 18e anniversaire en attendant. Bien sûr, Chandler a dû faire une blague dans son message. ” Salut emma. Nous sommes en 2020. Aimez-vous toujours votre sieste? “

L’épisode a été diffusé en 2003. Mais les fans ont rappelé le message de Chandler maintenant que c’est officiellement 2020.

Noelle Sheldon a publié une photo en réponse au message

L’actrice a posté une photo d’elle tenant une tasse sur Instagram avec Central Perk derrière elle. Elle l’a légendé avec «Je viens de me réveiller de la meilleure sieste de tous les temps, bonne 2020 !! (ft. mon photoshop mal fait) J’espère que tout le monde a une excellente année pleine de famille, d’amis et de rires !! “

Les fans qui obtiennent la référence commentent le post. L’un d’eux a écrit «d’accord, c’est légendaire». Un autre a écrit «Iconic post lmaaooo».

On dirait que les fans n’étaient pas seuls à se souvenir du message de Chandler. Sheldon s’est également amusé à regarder l’épisode.