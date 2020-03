L’actrice Seanna Pereira équilibre les films, la musique et la charité à seulement 15 ans

Seanna Pereira est prête à montrer au monde qu’elle est une femme de premier plan dans un thriller à suspense à venir, Dead Man Run. Après avoir décroché son premier rôle à l’âge de cinq ans, Pereira a poursuivi une augmentation constante du divertissement avec des crédits qui incluent 24: Legacy, Everglade et Enchanted Ruby.

Seanna Pereira

La native de Floride combine ses passions musicales et d’actrice – tout en trouvant le temps de redonner en travaillant avec la Ryan Seacrest Foundation. À l’âge de 15 ans, elle fait tout et elle le fait bien. Brenda Alexander, rédactrice de Showbiz CheatSheet, a parlé à Pereira de la façon dont elle équilibre tout cela.

Le film Dead Man Run est le premier rôle principal de Seanna Pereira

Pereria a décroché son premier rôle principal dans Dead Man Run, mais ce n’était pas une mince affaire. Le processus d’audition a pris environ un mois et demi entre son audition initiale et son casting. Pereira joue le rôle principal de Kate dans un drame bourré d’action d’une jeune fille qui est kidnappée et se bat pour sa survie.

Source: Instagram

Le film a été tourné à Las Vegas et consistait en de longues heures sur une période de trois semaines. “Je suis enthousiasmée par le film parce que c’était le premier film que j’ai fait qui impliquait de l’action et j’ai pu montrer ma polyvalence tout en apprenant un nouveau genre”, a-t-elle déclaré.

Pereira joue aux côtés des acteurs Randal Bacon et Phil Tyler. Le film devrait sortir fin du printemps.

Seanna Pereira a dû équilibrer le tournage et l’école

Pereira a récemment célébré son 15e anniversaire et, comme de nombreux jeunes acteurs, elle apprend le jonglage. Pour elle, suivre ses universitaires peut parfois être difficile en raison des auditions et des tournages, mais elle apprend en cours de route. Le tournage de Dead Man Run a eu lieu en décembre 2019 alors que l’école était encore en session.

Source: Instagram

«L’école est importante pour mes parents et pour moi, mais c’est difficile parce que je manque beaucoup de cours à cause du théâtre», a-t-elle admis. «Je rattrape le tournage et travaille avec des tuteurs. Mon école comprend que je suis une actrice alors ils me donnent à l’avance le matériel pour travailler afin que je puisse faire les deux en même temps. »

Bien que difficile, Pereira dit qu’elle veut aller à l’université et croit qu’elle peut faire les deux. Elle ne serait pas la première actrice à le faire. Tia et Tamera Mowry sont diplômées de l’Université Pepperdine au plus fort de leur carrière d’acteur.

Jouer n’a pas été son premier amour – Seanna Pereira a commencé comme chanteuse

Pereira est excitée pour son premier rôle principal dans le prochain film indépendant Dead Man Run, mais son chemin vers l’actrice principale est différent de beaucoup d’autres. Ses aspirations en matière de divertissement ont commencé avec ses rêves de chanteuse.

Source: YouTube

«J’ai commencé par la musique mais maintenant je les aime [acting and music] les deux également », a-t-elle déclaré dans notre interview. «La musique m’a permis d’agir. Je suis ravi de pouvoir faire les deux et je travaille maintenant sur mes propres chansons. J’adore la pop et la soul et je fais un mélange des deux sons et j’essaye de trouver quelque chose de différent de ce qui est en ce moment. “

Source: Instagram

Pereira va montrer ses côtelettes de chant dans Dead Man Run. «C’est la première fois que je fusionne le chant et le théâtre», a-t-elle déclaré. “Je chante une chanson complète dans le film lors d’une scène au mémorial du père de mon personnage.”

Comme si son assiette n’était pas déjà pleine, Seanna Pereira a ajouté une philanthrope à son CV et travaille avec la Ryan Seacrest Foundation

Pereira considère Shirley Temple comme son inspiration de divertissement en partie en raison de l’incroyable carrière d’acteur de Temple et de son dévouement à la charité.

Source: Instagram

“J’adore Shirley Temple parce qu’elle était jeune et avait un large public de fans jeunes et vieux, c’est ce que je veux”, a déclaré Pereira. “Elle était également concentrée sur l’aide aux autres et la satisfaction des autres et c’est le modèle que je veux suivre.”

Pereira met son désir d’aider en action en s’associant à la Fondation Ryan Seacrest pour redonner. Depuis qu’elle était enfant, elle aimait participer à différents actes de charité – principalement ceux qui impliquaient de travailler avec des enfants et d’aider les sans-abri. Lorsque la fondation l’a contactée, elle a sauté sur l’occasion.

Source: Instagram

«J’ai été la première actrice choisie pour faire le type de partenariat que nous avons. Je fais généralement une rencontre avec des enfants à l’hôpital atteints de maladies graves et je fais le lien avec une projection de mon film depuis leur chambre », a-t-elle expliqué. “Je dois passer du temps avec eux et prendre des photos s’ils le souhaitent et cela les rend si heureux.”

Pereira a visité des hôpitaux à Atlanta et à Washington D.C. depuis qu’elle a commencé à travailler avec la fondation en 2018. Elle a hâte de continuer à en faire plus si nécessaire.

Pereira prouve que tout est possible à tout âge et avec l’itinéraire qu’elle emprunte, elle aura un impact énorme – à la fois en tant qu’artiste et en tant que personne engagée à améliorer le monde.