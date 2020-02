L’adaptation de David Slade du roman d’horreur d’Halloween «Dark Harvest» trouve sa place chez MGM

Set on Halloween 1963, le roman d’horreur de Norman Partridge Dark Harvest se dirige vers le grand écran, avec David Slade (Hard Candy, 30 jours de nuit, “Hannibal”) mise en scène.

La date limite indique aujourd’hui que le projet a trouvé MGM.

“Le livre se déroule pendant l’Halloween de 1963 dans une petite ville du Midwest où les adolescents se pressent avec le couteau de boucher brandissant October Boy, alias Ol’ Hacksaw Face alias Sawtooth Jack. “

«À la fois chasseur et chassé, l’Octobre Boy est le prix d’un rite annuel de vie et de mort. Un adolescent, Pete McCormick, sait que tuer l’Octobre Boy est sa seule chance d’échapper à un avenir sans issue dans la ville à un cheval. Mais avant la fin de la nuit, Pete se penchera sur le visage en dents de scie de l’horreur – et découvrira le terrifiant vrai secret du garçon d’octobre. »

Michael Gilio écrit l’adaptation.