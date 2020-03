L’adaptation de la série The Last of Us en développement chez HBO

Selon The Hollywood Reporter, HBO et Sony Pictures Television s’associent pour développer une série d’adaptation de Le dernier d’entre nous, basé sur le célèbre jeu vidéo d’horreur de survie de PlayStation du même nom. Le projet marquera la première série télévisée de PlayStation Productions avec un film primé Tchernobyl Le créateur Craig Muzin s’apprête à réaliser l’adaptation aux côtés de Neil Druckmann.

Je ne peux pas croire que nous puissions faire équipe avec l’un de mes écrivains préférés pour amener le voyage d’Ellie et Joel à HBO. https://t.co/GNsl0sUVSK

– Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 5 mars 2020

«C’est une opportunité incroyablement excitante pour nous de nous associer à Craig, Neil, Carolyn et aux équipes de Sony, Naughty Dog et PlayStation pour donner vie au monde virtuel de ce jeu acclamé.» Le président de la programmation de HBO, Casey Bloys, a déclaré dans un communiqué.

Le dernier d’entre nous est un jeu vidéo d’horreur de survie action-aventure qui se joue du point de vue d’une troisième personne. Il a été développé par le développeur de jeux vidéo basé à Santa Monica, Naughty Dog, également connu pour avoir créé le Inexploré Jeux. Il a été lancé pour la première fois en 2013 pour PlayStation 3 et en 2014 pour PlayStation 4, où il a immédiatement été acclamé par la critique pour son récit, son gameplay, ses visuels, sa conception sonore et ses personnages.

Le jeu suit la survivante endurcie Joel et Ellie, une jeune fille capable, dans leur voyage à travers un monde radicalement transformé. Vingt ans après qu’une pandémie infectieuse propagée par le virus du cordyceps ait ravagé le cours de l’humanité, ces deux personnes, réunies par hasard, doivent prendre des décisions qui changent la vie pour survivre. Le dernier d’entre nous explore les thèmes de la survie, de la loyauté, de l’amour et de la rédemption dans une expédition chargée d’émotions à travers les États-Unis post-épidémiques.

En raison de son immense popularité, Le dernier d’entre nous a vendu plus de 17 millions d’exemplaires et a remporté avec succès de nombreux prix, dont plusieurs prix du jeu de l’année. Près de 7 ans après son lancement, le jeu vidéo est actuellement reconnu comme l’un des plus grands jeux vidéo jamais réalisés. La suite longue du jeu en développement Le dernier d’entre nous, partie II devrait sortir le 29 mai.

«Neil Druckmann est sans conteste le meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo, et The Last of Us est son magnum opus. Obtenir une chance d’adapter cette œuvre d’art à couper le souffle est un de mes rêves depuis des années, et je suis très honoré de le faire en partenariat avec Neil. “ Dit Mazin.

«Dès la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été également époustouflé par son approche de la narration, son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us», Dit Druckmann. «Avec Tchernobyl, Craig et HBO ont créé un chef-d’œuvre tendu, déchirant et émotionnel. Je ne pouvais pas penser à de meilleurs partenaires pour donner vie à l’histoire de The Last of Us en tant qu’émission de télévision. “

Le dernier d’entre nous l’adaptation de la série abordera les événements du premier jeu avec la possibilité d’un contenu supplémentaire basé sur la prochaine suite de jeux vidéo. Il sera co-écrit par Tchernobyl le créateur Craig Mazin et Neil Druckmann, qui est l’auteur et le directeur créatif du jeu. Mazin produira en collaboration avec Carolyn Strauss et le président de Naughty Dog, Evan Wells. Le projet est une coproduction avec Sony Pictures Television en association avec PlayStation Productions.