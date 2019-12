L'adaptation d'un film furtif sera dirigée par Lee Daniels – / Film

Une nouvelle adaptation de bande dessinée de super-héros vient du créateur de Les morts qui marchent. Le majordome réalisateur Lee Daniels a été mis à la barre Furtif, une adaptation de long métrage de la bande dessinée Skybound / Image de Les morts qui marchent créateur Robert Kirkman et artiste Marc Silvestri.

Universal Pictures a fait appel à Lee Daniels pour diriger le Furtif adaptation cinématographique qui «présente un combattant du crime de super-héros inhabituel», selon Deadline. Universal s'est associé à Skybound Entertainment pour produire le film de super-héros, basé sur une prochaine bande dessinée Skybound / Image créée par Kirkman et Silvestri. Homme de fer les scénaristes Mark Fergus et Hawk Ostby s'apprêtent à dessiner le scénario.

Voici le synopsis de Furtif par date limite:

Depuis des décennies, Furtif a mené une guerre contre le crime à Détroit, mais maintenant il est allé trop loin dans sa quête de la justice. Seul le reporter Tony Barber sait que derrière le comportement imprudent de Stealth se cache un homme plus âgé qui se bat contre Alzheimer, son père. Un père refusant d'accepter qu'il n'est plus le héros dont cette ville a besoin … avec des ennemis trop désireux de forcer sa retraite.

L'approche consistant à centrer une histoire autour d'un super-héros plus âgé qui lutte contre la maladie d'Alzheimer correspond certainement au descripteur «inhabituel» utilisé par Deadline, mais l'aspect le plus inhabituel de cela est peut-être que Universal a éclairci ce film avant même que la bande dessinée n'ait atteint les étagères. Mais avec le nom de Kirkman derrière la bande dessinée, qui devrait faire ses débuts en mars 2020, ce n'est pas trop une surprise. Daniels est également un choix particulier pour le projet – le réalisateur nominé aux Oscars est connu pour avoir dirigé des films d'art et d'essai prestigieux comme The Butler, The Paperboy, et Précieux, et n'est pas particulièrement connu pour ses distinctions de genre. Mais peut-être que l'angle d'Alzheimer l'a attiré; c'est définitivement un obstacle incontournable pour un personnage dont le mode de vie dépend de sa condition physique maximale.

Daniels produira également le film aux côtés de sa partenaire Pam Williams, tandis que Kirkman, David Alpert, Bryan Furst et Sean Furst produisent pour l'équipe Skybound.

Le premier numéro de la bande dessinée Furtif, avec une histoire de Mike Costa, de l'art de Nate Bellegarde et de Tamra Bonvillain, et une couverture de Jason Howard, seront à l'affiche 11 mars 202o.

