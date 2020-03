L’adieu émotionnel de Toñi Moreno après l’annulation de ‘MYHYV’ en raison de la crise des coronavirus

La crise provoquée par la pandémie de coronavirus à travers la planète continue de faire des ravages dans notre industrie audiovisuelle. Le tournage des séries et des films a été paralysé, d’innombrables formats de télévision ont été réalisés depuis le domicile de leurs diffuseurs et les collaborateurs et bien d’autres sont suspendus par les différents groupes de communication. Des espaces comme «Votre visage me sonne» ou «Mask Singer» ont arrêté leur projet de tourner de nouveaux épisodes et d’autres qui sont diffusés en direct ont également dû renvoyer le public de force, comme dans le cas de «Mujeres y hombres y viceversa», de Cuatro.

Toñi Moreno dans ‘MYHYV’

L’émission de rencontres que Bulldog TV produit pour Mediaset Espagne a cessé ses émissions ce vendredi 20 mars. Le groupe de communication a décidé de suspendre sa production jusqu’à la fin de la crise sanitaire en Espagne. Pour cette raison, Toñi Moreno n’a pas voulu clore cette étape sans envoyer d’abord un message émotionnel à tous ses téléspectateurs, mais aussi à l’équipe qui permet au programme d’exister. “Vous allez me permettre que ces dernières minutes du programme soient pour mes collègues, ceux qui rendent possible «Femmes et hommes et vice versa». Cette situation que nous vivons tous fait avancer de nombreuses personnes. L’important est que nous revenions tous à la santé, sans aucun doute, “commença l’Andalou, visiblement excité”.

“Je veux me rappeler que chaque fois qu’un programme s’arrête, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. Ce programme est fait par 40 personnes et je veux dédier ce dernier câlin à ces personnes. Nous allons revenir ensemble et nous allons revenir pour faire le meilleur programme du monde. Parce que les artistes sont la seule chose que nous voulons, c’est notre objectif “, a-t-il poursuivi, puis a adressé une demande directe à son public”.Faites attention, ne quittez pas la maison, écoutez les autorités, s’il vous plaît. Nous rentrons tous à la maison, car maintenant il est temps de pousser, de s’entraider, il est temps d’être plus responsable que jamais. ”

“Nous reviendrons très bientôt”

Le présentateur a promis que “Nous reviendrons bientôt car nous allons bien le faire entre tous (…) nous reviendrons avec de nouvelles histoires et de nouvelles tronistas”. Moreno a finalement dit au revoir à Estela Grande, Sofía Suescun et Kiko Jiménez, présentes sur le plateau de ce dernier épisode. Le présentateur leur a demandé de revenir également après cet arrêt temporaire de l’espace et a appelé les téléspectateurs à suivre leurs traces sur les réseaux sociaux et à être vigilants pour découvrir le moment où Selon Toñi Moreno, “les femmes et les hommes et vice versa” reviennent “dire la vérité de l’amour”.

