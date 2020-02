L’Adorable façon dont Kate Middleton et le prince William préparent le prince George à devenir roi

Le prince William et Kate Middleton se prépareraient déjà pour le jour où leur fils aîné, le prince George, deviendrait roi. Au milieu d’une agitation majeure pour la famille royale, des sources internes affirment que le duc et la duchesse de Cambridge ont enseigné à George les tenants et aboutissants de la royauté. Comment William et Kate préparent-ils George pour son temps sous les projecteurs royaux?

Prince William, Barack Obama et Prince George | Pete Souza / La Maison Blanche via .

Quand le prince George siégera-t-il sur le trône?

Le prince George est actuellement troisième sur le trône, après son père, le prince William, et son grand-père, le prince Charles. Les plus jeunes frères et sœurs de George, la princesse Charlotte et le prince Louis sont quatrième et cinquième de la succession.

Charles a attendu plus longtemps que quiconque pour hériter de la couronne. Reine

Elizabeth est à la tête de la monarchie depuis 68 ans. Elle est montée à

le trône en février 1952 après la mort de son père, le roi George

VI.

Alors que la reine Elizabeth fête ses 94 ans cette année, ce n’est qu’un

question de temps avant que Charles accède au trône. On ne sait pas combien de temps

Charles restera sur le trône, mais le prince George devra encore attendre

jusqu’à ce que William soit parti avant de prendre la couronne.

Bien que George ait quelques décennies pour se préparer à la

trône, ses parents auraient préparé le terrain pour le préparer à être

Roi.

Voici comment le prince William et Kate Middleton se préparent

Prince George

Une source intérieure affirme que le duc et la duchesse de Cambridge ralentissent la préparation de George pour le jour où il est en charge de la monarchie.

Selon le

Sun, la source a révélé que William et Kate enseignent à George comment

soyez roi grâce à la narration. Les parents ne veulent pas que George se sente

accablé et pense que l’utilisation d’une tactique de «livre de contes» est la meilleure façon de le soulager

dans le sujet.

“William et Kate ont déjà parlé à George et Charlotte

sur leurs futurs rôles, mais d’une manière enfantine afin qu’ils comprennent

sans se sentir dépassé », a expliqué l’initié. “George sait qu’il y a

quelque chose de spécial en lui et qu’un jour il sera le futur roi de

Angleterre.”

Prince George n’a que six ans en ce moment et ça sonne

comme William et Kate ont découvert une façon amusante de lui apprendre à être roi.

Bien sûr, William sait exactement ce que c’est que d’apprendre que vous deviendrez roi à un jeune âge. Lorsqu’il a appris son avenir pour la première fois, William aurait hésité à prendre la couronne. Son frère cadet, le prince Harry, était cependant très désireux de prendre les projecteurs si William n’en voulait pas.

Comment la sortie du prince Harry affecte Prince George

Au début de l’année, Harry et sa femme, Meghan Markle,

a annoncé qu’ils démissionneraient en tant que membres supérieurs de la famille royale.

Les deux prévoient de vivre une vie plus calme en dehors des projecteurs royaux.

Bien que nous ne puissions pas blâmer Harry et Meghan de vouloir sortir, leur sortie a un effet négatif sur George. Le duc et la duchesse de Sussex ayant essentiellement abandonné leurs fonctions royales, il appartiendra aux autres membres de la famille royale de prendre le relais.

Cela accordera sans aucun doute plus d’attention à Prince George et à son

un frère et une sœur plus jeunes, auxquels on pourrait s’attendre

responsabilités une fois qu’ils ont atteint un âge approprié.

Les observateurs royaux en ont eu un aperçu pendant les vacances lorsque George

et Charlotte a salué les gens le jour de Noël. Les deux ont salué les fans après

le service annuel de Noël de la famille royale et même embrassé une femme dans un

fauteuil roulant.

Cette photo a-t-elle déclenché Megxit?

Alors que les observateurs royaux continuent de spéculer sur les raisons pour lesquelles Harry et

Meghan a quitté la famille royale, des sources affirment qu’une photo de vacances était ce

vraiment poussé le couple sur le bord.

Comme les fans s’en souviendront, la famille royale a partagé une photo de la reine Elizabeth, du prince Charles, du prince William et du prince George posant ensemble. L’image était censée montrer tous les membres de la famille royale actuelle qui siégeront sur le trône, mais Harry et Meghan auraient été bouleversés par la décision de mettre George à l’honneur.

“Cette image était l’indication la plus claire que Harry et Meghan

ne sont pas considérés comme faisant partie de l’avenir de l’institution. De ce point de

vue, à partir de ce moment-là, il n’y avait aucun intérêt à traîner », a déclaré une source.

Harry et Meghan, bien sûr, ont gardé leur premier fils, Archie

Harrison, hors de vue du public. Le couple a été très ouvert à donner

Archie une éducation normale, ce qui est probablement une des raisons pour lesquelles ils ont décidé de

une façon.

Le prince William et Kate, quant à eux, n’ont pas commenté les rapports entourant Prince George.