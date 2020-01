Lady Di connaissait si bien ses enfants qu’elle “sentait” le départ de Harry de Royalty

Il y a quelques jours, le prince Harry a annoncé qu’avec son épouse Meghan Markle et son fils, ils abandonneraient leurs fonctions de ducs de Sussex pour commencer une vie indépendante pour la famille royale britannique.

Les nouvelles en ont surpris beaucoup, dont la reine Elizabeth; mais apparemment cet événement aurait été prévu en 1995 par la princesse Lady Di, mère d’Harry.

L’hypothèse du départ de la monarchie d’Harry, vient d’une interview de la BBC avec Lady Diana Spencer (Lady Di) en 1995, juste au moment où sa relation avec le prince Charles commençait à prendre racine.

Dans l’interview, Lady Di a parlé de sa routine et de ses devoirs, de sa relation avec la royauté et de sa famille, où elle a décrit ses enfants plutôt que les uns les autres.

“William ressemble plus à son père, plus traditionnel et rationnel, mais Harry … Harry est comme moi” – a commenté la princesse.

Avant cette déclaration, les médias ont commencé à soupçonner que ce récit pourrait signifier que Lady Di elle-même croirait que son plus jeune fils, Harry, s’éloignerait de la famille de la reine Elizabeth, tout comme elle.

Lady Di a rompu sa relation avec la famille royale, divorçant le prince Charles pour commencer une vie indépendante aux côtés de l’homme d’affaires milliardaire Dodi Al-Fayed.

La théorie a beaucoup donné à parler et pour certains cela semble assez curieux, qu’en pensez-vous? Pensez-vous que la mère du prince Harry avait vraiment prédit son départ?

