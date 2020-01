Lady Di et l’humiliation de Camila de Cornwall devant la famille royale

Lady Di et vengeance sur Camila de Cornwall devant la famille royale | Instagram

La relation entre Camila Parker Bowles et le Prince Charles Cependant, c’était un secret de polichinelle à l’intérieur et à l’extérieur du palais, bien que la princesse Diana ne put que faire taire la situation un jour qu’elle humilia Camila devant la famille royale.

La bien-aimée “Princesse du Peuple”, Lady Diana Spencer, Il a reçu tout l’amour du peuple que la famille royale et Carlos lui ont refusé, et il était très malheureux une grande partie de sa vie à l’intérieur du palais.

Leur mariage était plus une relation houleuse que la vie d’un royal Heureuse, à 20 ans, elle était une fille innocente et naïve qui croyait au conte de fées lorsqu’elle épousa le prince Carlos.

Et bien qu’avant son mariage, il y avait déjà des rumeurs qui reliaient le prince à Camila, il n’y avait pas de retour, le Princesse Diana il a épousé le Prince Charles et avec cela est venu sa phrase.

Derrière lui, tout le monde connaissait les rencontres entre les Prince et son amant éternel, Camila de Cornwall, Diana ne pouvait que baisser son regard et endurer les mauvais traitements de son mari.

Un jour Lady di elle a décidé de faire face à la concubine de son mari et dans une occasion qu’elle a trouvée parfaite, elle a fait face Camila:

Je sais ce qui se passe entre toi et Carlos et je veux juste que tu saches. »

C’était vers 1989, Diana et Carlos étaient à une fête d’anniversaire pour la sœur de Camila et pour tout le monde, ce fut une confrontation inattendue, mais Camila ne se tut pas aux paroles de Diana.

Vous avez tout ce que vous avez toujours voulu. Vous avez tous les hommes du monde amoureux de vous et vous avez deux beaux enfants, que voulez-vous de plus? », À quoi Lady Di a répondu:« J’aime mon mari ».

Par la suite Diana continué à lui faire face

Je suis désolé, je suis sur la route … et ça doit être l’enfer pour nous deux, mais je sais ce qui se passe. Ne me traitez pas comme un idiot. “

Cependant, loin de cela, la relation de Carlos et Camilaquand il a découvert qu’il était enragé Diana et les choses ont empiré et rendu la relation entre les deux plus tendue.

Lors d’une interview qui Lady di offert à Andrew Morton, qui a fait un livre sur le souvenir royal, révèle que Diana a pleuré comme jamais auparavant dans sa vie.

Même après ce moment, le divorce dura pour tous les deux, jusqu’au 28 août 1996, date à laquelle ils décidèrent de mettre fin et conclurent un accord de divorce, la séparation entraînant la perte du titre de Lady Di “Altesse Royale“Mais il l’a libérée du joug qui, sauf ses enfants, signifiait vivre avec la famille royale britannique.

Diane de Galles, a vécu quelques années de liberté totale après s’être séparé de la royauté jusqu’à ce que la société britannique perde la princesse éternelle et les princes Enrique et Guillaume à sa mère à un jeune âge.

.