Lady Diana: les incroyables aveux du prince Charles avant de se marier

Le mariage entre Diana Spencer, mieux connu sous le nom de Lady diana et le Prince Charles ce fut un véritable enfer, non seulement à cause des difficultés qu'elle a dû s'adapter à la vie du redevance britannique mais aussi pour le ses infidélités.

Récemment, il est apparu, une confession grossière que l'héritier du Reine Elizabeth II Il aurait prévenu ses proches avant de se marier.

Soi-disant maintenant Prince de Galles J'étais conscient des différences que j'avais avec Diana Spencer. Même, à peine, s'il reconnaissait les vertus et aussi les défauts de Diana: "Elle est d'une beauté exquise, un pavot parfait mais très jeune".

Il est important de souligner que la mère de Prince Harry et le Prince William Il avait à peine 17 ans lorsqu'il a rencontré l'héritier de la couronne britannique, 33 ans.

À la confession controversée qui se dévoile aujourd'hui, la mère des enfants de Diane du Pays de Galles aurait dit: elle ne semble même pas assez âgée pour avoir fini l'école, encore moins pour se marier.

Les paroles du fils du Reine Elizabeth II sont publiés dans le cadre du documentaire "Carlos et Di: la vérité derrière leur mariage ", de Channel 5.

Pourquoi certains spécialistes du sujet de la royauté britannique disent que même un groupe d'amis du Prince Charles ils ont essayé d'intercéder, anticipant que ce serait un "désastre" car "Lady Di était comme un lycéen et lui en tant que professeur".

Mais la nouvelle a rempli de joie les familles des deux célébrités et après deux ans Lady Diana Elle est tombée à nouveau enceinte de son deuxième enfant.

Pendant sa grossesse, la princesse a caché des informations à son mari sur Prince Charles, comme l'a révélé le biographe de la famille royale que, même si la famille était extrêmement heureuse d'avoir un nouveau membre; La princesse apprit un détail qu'elle garda silencieux. La raison de ce silence était la réaction possible de son mari Carlos.