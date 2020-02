Lady Diana: révéler une maladie grave | Instagram

Lady Diana of Wales semble souffrir d’une grave maladie qui était avec elle depuis de nombreuses années, mais qui pourrait être surmonté et traité, c’est ce que l’ancien chef de la famille royale britannique a commenté.

C’était en collaboration avec le chef du magazine de cuisine Delish McGrady où il a dévoilé des détails qui n’avaient jamais été révélés auparavant.

Ce n’est jamais un secret que la princesse Diana à un moment de sa vie a souffert de problèmes alimentaires et maintenant son échiquier, Darren McGrady, qui a travaillé pour elle pendant quatre ans, a révélé quelques détails sur son alimentation qui étaient inconnus jusqu’à aujourd’hui.

Le chef a dit que quand il est venu pour la première fois travailler avec Lady Diana, elle avait déjà été sous traitement pour la boulimie et il était alors récupéré.

C’est une erreur de penser qu’il n’aimait pas manger, il l’aimait! Il a surmonté cette boulimie et a retrouvé la vie. »

Darren a commenté qu’à ce moment précis, la seule chose importante pour la princesse était que tout son les repas étaient les plus sain possible.

Après avoir surmonté la boulimie, la princesse de Galles a commencé à faire de l’exercice et a la nourriture étaient 100% sans gras.

Vous vous occupez des graisses et je m’occuperai des glucides dans le gymnase », avait alors déclaré la princesse au chef.

Apparemment, Diana a eu une grande influence sur la façon dont ils ont mangé le palais car une fois qu’elle a été récupérée de son traitement, les banquets ont dû disparaître.

Quand elle prenait son petit déjeuner seule, la princesse venait régulièrement manger au bar de la cuisine, lui préparait un plat, commandait la cuisine tout en me parlant », raconte le chef.

Ce petit geste a fait dire à Darren que attitude d’elle comme incroyableEh bien, personne d’autre dans la famille n’avait fait quelque chose de similaire.

En revanche, le chef a avoué que poivrons et aubergines en peluche étaient les plats préférés La princesse Diana, préférant toujours les plats végétariens et les cuisinait très souvent pour elle. Quant aux desserts, Diana adorait le pouding au pain et du beurre, même si je ne l’ai mangé qu’en petites portions.

Il mangeait aussi du poisson, il aimait manger du poisson “, dit-il.

