Lady Gaga adresse sa chanson présumée qui a fui, ‘Stupid Love’

Les petits monstres de Lady Gaga attendent patiemment une nouvelle musique depuis que la pop star a sorti “Joanne” en 2016. Mother monster fait allusion à la promesse de son sixième album depuis quelques mois maintenant.

Lady Gaga | Kevin Mazur / . pour Haus Laboratories

En octobre, Gaga a partagé une photo d’un concours de sculpture / peinture sur citrouille qu’elle organisait. Un fan aux yeux d’aigle a remarqué sur la photo qu’elle jouait une chanson sur son téléphone intitulée “Stupid Love”.

“Libérez un amour stupide, nous savons qu’il devait sortir il y a une minute !!!!!”, ont-ils tweeté en réponse.

Eh bien, avant que l’actrice A Star is Born ne s’y mette, quelqu’un d’autre a sorti “Stupid Love” pour elle, prétendument. La chanson a fuité plus tôt cette semaine et, selon ceux qui l’ont entendue avant qu’elle ne soit supprimée d’Internet, cela rappelle son ancien travail pop et dance-y – apparemment très accrocheur.

La réponse de Lady Gaga à sa chanson présumée divulguée, «Stupid Love»

Gaga a rompu son silence concernant la fuite le 22 janvier en répondant par un mème. “Pouvez-vous arrêter”, a-t-elle tweeté, accompagnée d’une photo d’une fille dansant sur une chanson avec un masque de ski.

Certains fans ont répondu au tweet en disant que ce n’était pas eux.

“Fille, nous n’avons rien divulgué, cela devait être quelqu’un de votre équipe ou de la radio”, a répondu un fan.

“Nous savons que VOUS l’avez divulgué”, a répondu un autre utilisateur de Twitter.

Et certains fans ne sont pas désolés d’avoir été surpris en train de profiter de la fuite. C’est un banger, après tout.

“Désolé mais je ne peux pas m’arrêter”, a écrit un fan.

“IL GLISSE YUP NOUVEAU PLATINE SIMPLE ENTRANT !!!”, a tweeté un autre.

Après la fuite de “Stupid Love”, elle est devenue très rapidement l’une des chansons les plus populaires divulguées sur Internet. Si quoi que ce soit, cela a probablement augmenté le battage médiatique autour du sixième album de la pop star sur laquelle elle a travaillé si dur.

“# LG6 mon assistant: quand est la dernière fois que vous vous êtes baigné

moi: je ne me souviens pas », a-t-elle tweeté le 18 décembre 2019.

# LG6

mon assistant: quand est la dernière fois que vous vous êtes baigné

moi: je ne me souviens pas

– Lady Gaga (@ladygaga) 19 décembre 2019

Pour le moment, cependant, Gaga veut garder le reste de l’album secret jusqu’à ce qu’elle soit prête à le sortir.

Les fans de Lady Gaga adorent «Stupid Love»

En attendant, si les petits monstres cherchent assez fort, il y a sûrement encore des moyens de retrouver “Stupid Love” avant que le reste de l’album ne tombe. C’est ce qui permet à certains fans de marcher pendant les longues journées sans LG6.

«L’amour stupide sonne CÉLEMENT, idc. La ceinture, l’âme, les synthés des années 80, la voix de tête ad libs… Je ne connais pas de meilleure chanson », a tweeté un fan.

«J’ai écouté 15 secondes de Stupid Love de Lady Gaga et j’ai eu la peau claire, mon a ** a grandi, j’ai perdu 20 kg et 5 000 $ sont apparus comme par magie dans mon compte bancaire, est-ce la venue du messie dont la Bible a parlé? »a tweeté un autre.

Lire la suite: Pourquoi Lady Gaga voit «la douleur» quand elle regarde son Oscar pour «Shallow»