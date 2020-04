Lady Gaga arme un spectacle éclectique contre la pandémie

Ap

Journal La Jornada

Mardi 7 avril 2020, p. 7

New York. Lady Gaga et l’association caritative Global Citizen ont collecté 35 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus et lanceront un spécial télévisé avec des invités comme Paul McCartney, J Balvin, Maluma et Billie Eilish.

Gaga a déclaré lundi que l’argent avait été collecté en sept jours et bénéficierait à l’Organisation mondiale de la santé. La pop star et Global Citizen ont également annoncé l’événement télévisé One World: Together At Home pour soutenir les mesures anti-coronavirus. L’émission spéciale sera diffusée le 18 avril à 20 h. (Heure de l’Est) simultanément sur ABC, NBC, CBS, iHeartMedia et les réseaux Bell Media. Il peut également être vu en direct sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et d’autres plateformes.

Les invités de Gaga incluent Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Elton John, David Beckham, John Legend, Eddie Vedder, Kerry Washington, Chris Martin de Coldplay et Lizzo. L’acteur Idris Elba et son épouse Sabrina Elba, qui ont été testés positifs pour le coronavirus, participeront également.

▲ Lady Gaga et Global Citizen ont collecté et fait don de 35 millions de dollars à l’OMS pour lutter contre la pandémie.Photo Ap

Nous voulons célébrer et mettre en évidence la communauté solidaire et mondiale qui émerge en ce moment. Soulignez la gravité de ce mouvement historique et culturel sans précédent. Et augmenter la puissance de l’esprit humain, a-t-il noté.

Le chanteur a déclaré que l’argent recueilli jusqu’à présent aidera à obtenir l’équipement médical dont les travailleurs de la santé ont grandement besoin et à améliorer les laboratoires, la recherche et le développement de médicaments et de vaccins contre les coronavirus. Stephen Colbert, Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel accueilleront One world: together at home, qui rendra également hommage aux personnes touchées par le virus et célébrera les agents de santé qui combattent directement la maladie.

.