Lady Gaga fête aujourd'hui son 34e anniversaire

Aujourd’hui, la chanteuse et danseuse Stefani Joanne Angelina Germanotta, mieux connue sous le nom de Lady Gaga, la célèbre 34 ans reconnaissante pour tout ce que la vie lui a donné avec sa famille et ses amis les plus proches.

En 2008, il a décidé sortir à la ville de Los Angeles et là, il a publié son premier travail et changement complètement sa vie.

Lady Gaga est devenue célèbre en tant qu’artiste après la sortie de son album, “La renommée”En 2008, qui comprend des singles tels que Just Dance, Poker Face, Lovegame et Paparazzi, devenant tout à fait un idole depuis lors, vendant plus de 15 millions d’exemplaires.

Son nom de scène était inspiré grâce au succès du groupe Reine en 1984 “Radio Ga Ga“

En plus d’être chanteur, Stefani est un auteur-compositeur, producteur, danseuse, actrice, militante et designer La mode américaine.

Gaga a gagné le Oscar et le Golden Globe pour “Peu profond”, La chanson principale du film Une étoile est née, dans laquelle elle-même a joué le rôle principal et avait des nominations telles que Meilleure actrice dans les deux prix.

Son œuvre la plus récente “Chromatique” il a été reporté en raison de la crise de la pandémie de coronavirus dans le monde indéfiniment, dont la première était prévue le 10 avril.

Jusqu’au moment n’a rien publié sur ses réseaux sociaux concernant son anniversaire, mais on sait qu’il est en mise en quarantaine, donc il le fête avec sa famille et son partenaire.

Il fait actuellement partie des artistes les plus respectés dans le monde de la musique, atteignant plusieurs fois comparer avec la célèbre chanteuse Madonna.

Elle avait son don en musique depuis qu’elle était enfant depuis qu’ils ont révélé que appris à jouer du piano à l’oreille avec juste quatre ans et à treize ans, il compose sa première chanson au piano.

Actuellement, le chanteur est profondément amoureux de Michael Polansky, un homme d’affaires millionnaire et investisseur technologique de la Silicon Valley.

