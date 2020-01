Lady Gaga: Filtrer sa nouvelle chanson Stupid Love devient une tendance | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse et actrice, Lady Gaga, est l’une des artistes les plus aimées et avec le plus grand nombre de fans, tant l’attention a été consacrée à filtrer son dernier single, ce qui en fait une tendance.

Il y a quelques mois, Gaga a révélé qu’il travaillait sur son nouvel album, qui donnait également des indices sur son titre et pourrait s’appeler Adele, et aujourd’hui après des mois d’absence et sans nouvelles à ce sujet, un thème qui pourrait être le premier de cet album, qui porterait le nom de “Stupid Love”.

Le titre, l’origine et même le disque auquel il appartient ne sont pas connus, car la créatrice de poker Face et son équipe de production n’en ont rien dit, bien que ses Little Monsters, le nom du fandom de Gaga, le partagent tellement que Il est devenu une tendance et joue déjà dans de nombreuses régions du monde.

Le problème a été rapidement éliminé par la revendication du droit d’auteur, ce qui pourrait indiquer que s’il provenait d’une partie de sa production et qu’ils sont intervenus, cependant des milliers de personnes l’ont écouté et même certains ont réussi à le télécharger, alors ils le reproduisent dans des endroits différents.

Une publication montre un utilisateur qui le joue dans un centre commercial, de sorte que le sujet pourrait atteindre de nombreuses oreilles sans que Gaga y gagne quelque chose.

Que pensez-vous de #StupidLove? Je me sens impeccable et la voix de Gaga est tellement appréciée C’est un succès. Elle est de retour.

* Peut-être que j’ai raté un pont où j’ai parlé ou fait quelque chose de cool comme “ne soyez pas un drag juste être une reine” MAIS LA AMOOOOOO. pic.twitter.com/VUipSffVvy

– Gérard Cortez (@SoyGerardCortez)

21 janvier 2020

Il ne faut pas oublier que la pop star se produira au AT&T TV Super Saturday Night à Miami le 1er février, un jour avant le Super Bowl 54. Le concert aura lieu à l’hôtel Meridian à Island Gardens et sera diffusé en direct sur Twitter à la Compte @ItsOnATT.

Gaga a dominé le spectacle de mi-temps du Super Bowl en 2017, un an après avoir interprété l’hymne national dans le Super Bowl 50. Cette année, Jennifer Lopez et Shakira dirigeront le spectacle de mi-temps du Super Bowl le 2 février au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride.

