Lady Gaga révèle une terrible maladie dont elle souffre depuis l’âge de 15 ans | Instagram

Lady Gaga a admis dans plusieurs interviews qu’elle avait des problèmes de santé, mais sans donner trop de détails à leur sujet ou comment ils l’ont constamment affecté. Cependant, il a toujours tout laissé jusqu’à présent.

La chanteuse américaine Lady Gaga a pris la décision d’expliquer son état de santé et tout ce qui s’est passé à cet égard, notamment pour que ses fans comprennent mieux pourquoi elle avait subi plusieurs changements de poids ces dernières années, ce qui avait été rendu évident en 2019.

La protagoniste du célèbre film “Une étoile est née” a changé son poids de près de 15 kilos au cours de la dernière année en raison de ce qu’elle considère desordres alimentaires.

Ce changement de poids qui arrive généralement à Lady gaga, selon l’âge, provient de son adolescence au cours de laquelle il a eu des problèmes avec deux troubles de l’alimentation, anorexie et aussi de boulimie, avec lequel il a subi plusieurs changements dans sa physionomie, la rendant très différente en si peu de temps.

Depuis l’année 2011 À ce jour, il a subi environ 6 changements de poids majeurs.L’année dernière, il a commencé dans sa version la plus luxueuse et s’est terminé par une extrême minceur attirant l’attention de tous ses partisans et provoquant une intrigue.

En raison de troubles de l’alimentation Lady gaga cadeaux, il a dû essayer toutes sortes de tours de mode pour cacher le poids excessif qu’il avait.

C’est pourquoi ces derniers mois on a pu l’apprécier avec des robes larges, avec de très gros sacs ou tout autre type d’accessoire qui vous a fait remarquer plus qu’elle et pouvoir la cacher poids, quelque chose que vos fans ne considèrent pas aussi pertinent et qui l’aime.

Ajoutant comme ça l’un des problèmes que la célèbre chanteuse Lady Gaga a, puisqu’elle nous a également informé que les spécialistes l’avaient détectée fibromyalgie en raison de certaines douleurs qu’il a souffert et de certaines études qui ont été effectuées, et depuis des années, nous savons qu’il a plusieurs maladies de santé mentale cela lui a causé beaucoup de douleur et qu’il ne contrôle qu’avec des médicaments, ce qu’il nous a expliqué dans son documentaire sur Netflix.

