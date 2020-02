Lady Gaga se termine par des rumeurs et lance un nouveau thème Stupid Love | Instagram

La chanteuse Lady Gaga a confirmé ce qui était initialement des rumeurs avec la sortie d’une nouvelle chanson, “Stupid Love” qui fera partie de son nouvel album “LG6“qui sera promu ce vendredi.

La célèbre chanteuse et actrice, Lady Gaga, est l’une des artistes les plus aimées et avec le plus grand nombre de fans, tant l’attention a été consacrée à filtrer son dernier single, ce qui en fait une tendance.

L’interprète et lauréat d’un Oscar pour le thème de “Shallow” interprété pendant le film “A Star Is Born” rejoint la liste des artistes qui sortiront des albums cette année avec Adele, Sam Smith, Justin Bieber et Shawn Mendes , entre autres.

Il est à noter que c’est la chanteuse elle-même qui annoncera la nouvelle via ses réseaux sociaux après avoir partagé l’image d’un rose spectaculaire dans les rues.

Ledit sujet “Amour stupide“Il deviendrait le nouveau single de son nouveau matériel intitulé” LG6 “qui serait le sixième album de l’artiste controversé, qu’il avait annoncé en mars dernier 2019.

De plus, fin janvier, certains utilisateurs des réseaux sociaux ont divulgué le problème sur Internet, ce qui est devenu une tendance pour la chanteuse. Mais ce qu’ils semblaient seuls spéculation Maintenant, ils sont une réalité à confirmer par le même artiste.

Au début, seul le titre était connu, l’origine sans savoir à quel disque il appartenait, car le créateur de “Face au poker“et son équipe de production n’en avait rien dit, bien que ses Petits Monstres, le nom du fandom de Gaga, ils l’ont tellement partagé que c’est devenu une tendance et a commencé à résonner dans de nombreuses parties du monde.

Au début, le sujet Il a été rapidement éliminé par la revendication du droit d’auteur, ce qui pourrait indiquer que s’il provenait d’une partie de sa production et qu’ils intervenaient, cependant des milliers de personnes l’ont écouté et même certains ont réussi à le télécharger.

Jusqu’à présent, le chanteur a un discographie composé de cinq albums studio, “The Fame”, sorti en 2008; «Born This Way» en 2011; «Artpop» en 2013; “Cheek to Cheek” sorti en 2014 et “Joanne” 2016.

