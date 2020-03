Lady Loki fait face à l’autorité de la variation temporelle dans une nouvelle vidéo de tournage de «Loki»

Une nouvelle vidéo de l’ensemble de la série Loki montre Lady Loki face à la Time Variance Authority.

La très attendue série Loki à venir sur Disney Plus est actuellement en tournage à Atlanta. Nous avons eu un premier aperçu surprenant de la série dans le spot télévisé du Super Bowl des studios Marvel pour leurs émissions Disney Plus le mois dernier. Maintenant, le premier lot de photos de Loki commence à sortir. Jusqu’à présent, nous avons vu Tom Hiddleston revenir en tant que Loki dans un trench-coat et une cravate ainsi que le premier regard sur le personnage mystérieux d’Owen Wilson.

Il y a aussi eu un personnage féminin joué par Sophia Di Martino repéré sur le plateau que beaucoup spéculent comme l’Enchanteresse ou Lady Loki. La Time Variance Authority devrait également jouer un grand rôle dans la série. Basé sur une nouvelle vidéo de Reddit, il semble que le Dieu du mal pourrait travailler avec Owen Wilson et la Time Variance Authority de la série. Vous pouvez voir la vidéo d’ensemble par vous-même ci-dessous.

Loki a mis des vidéos de MarvelStudiosSpoilers

Voici le synopsis officiel de la série Loki:

Dans “Loki” de Marvel Studios, le méchant mercurial Loki (Tom Hiddleston) reprend son rôle de dieu du mal dans une nouvelle série qui se déroule après les événements de “Avengers: Endgame”.

Réalisée par Kate Herron avec Michael Waldron comme scénariste en chef, la série met en vedette Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw.

Loki sera présenté en exclusivité sur Disney Plus au début de 2021.

