L’affiche de la dixième saison réveille les théories sur le sujet

S’il y a quelque chose que Ryan Murphy aime avec ‘American Horror Story’, c’est pour attirer les téléspectateurs et leurs adeptes des médias sociaux dans les mois précédant la première de la saison. Il est courant pour le créateur, ainsi que l’équipe FX, préparer une campagne pour réveiller les théories des fans, comme c’est le cas avec la dixième saison.

Le 10 mars, quelques semaines seulement après avoir annoncé le casting qui constituera le dixième volet de l’anthologie, il a partagé un art clé dans lequel il est apprécié. une mer en arrière-plan et des mains essayant de creuser dans un sol plein de petites branches, s’accrochant pour ne pas tomber dans l’eau. A cela s’ajoute une déclaration de Murphy qui assure que “les choses commencent à être traînées sur le rivage“.

Il ne fait aucun doute que l’eau sera très présente cette saison, puisque le teaser avec les noms des acteurs avait une plage en arrière-plan. Mais que va-t-il se passer sur ces plages? Une fois vue cette première image, beaucoup ont spéculé qu’il pourrait s’agir de zombies dans l’océan, tandis que d’autres considèrent qu’il est possible que les sirènes et la mythologie qui les entourent renversent les prochains épisodes de la série qui marquera le retour à la franchise de Sarah Paulson et Evan Peters, en plus de l’incorporation de Macaulay Culkin.

Et si le morceau avait déjà été donné il y a des années?

Comme nous l’avons dit, les théories des fans n’étaient pas attendues et beaucoup ont sauvé l’étrange promo dans laquelle la mer était le protagoniste. C’est le cas de l’une de la sixième saison, lorsque FX a joué l’erreur en partageant plusieurs faux teasers, et met en vedette une personne renvoyée au rivage par l’océan qui une jambe commence à glisser tout en se tordant dans le sable. Certes, Ryan Murphy nous montrera bientôt des progrès.

Cette promo de la saison 6 de #AHS pourrait-elle être un morceau de la saison 10? ???? # AHS10 pic.twitter.com/MRkhqY6RtA

– American Horror Story ESPAGNE (@AHS_SPA) 10 mars 2020

