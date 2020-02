L’affiche de la Justice League révèle Henry Cavill en costume Superman noir

L’artiste numérique Bosslogic et son équipe des studios Lineage ont partagé une superbe affiche de fan pour la Justice League de Zack Snyder, mettant en vedette Superman de Henry Cavill avec le costume noir emblématique.

Après que Batman v Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder se soit terminé avec le Superman d’Henry Cavill sacrifiant sa vie pour vaincre Doomsday, de nombreux fans espéraient que l’homme d’acier reviendrait dans Justice League avec le costume noir emblématique des bandes dessinées. Malheureusement, le costume noir n’a pas été présenté dans la coupe théâtrale de Justice League et n’a été vu que brièvement pendant une scène supprimée incluse dans le communiqué de presse du film dans lequel Superman de Henry Cavill explore un navire kryptonien.

Cependant, l’artiste numérique Bosslogic et les artistes des studios Lineage ont mis au premier plan le Superman en costume noir de Henry Cavill sur une affiche réalisée par des fans pour la Justice League de Zack Snyder. Aux côtés de Superman d’Henry Cavill sur l’affiche, les coéquipiers de la Ligue de justice sont vus dans la version théâtrale ainsi que des personnages de DC Comics destinés à être inclus dans la coupe du film de Zack Snyder.

Consultez le post ci-dessous pour voir Superman de Henry Cavill sur l’affiche de la Ligue de justice de Zack Snyder.

L’avenir d’Henry Cavill en tant que Superman après Justice League est actuellement incertain au milieu de rapports sur des négociations contractuelles controversées et Warner Bros. et DC prévoient de concentrer leurs efforts sur l’introduction de Supergirl. Alors que son camée Superman prévu dans Shazam de Zachary Levi! Le film a été coupé après l’échec des négociations pour reprendre son rôle, Henry Cavill a récemment déclaré qu’il n’avait pas renoncé à jouer le personnage.

Voici le synopsis officiel de la Ligue de justice de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Zack Snyder, Henry Cavill et l’avenir de DC Extended Universe.

Source: Instagram

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur “Suivant”.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

«Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.