L’affiche de la saison 3 de ‘Westworld’ peut faire allusion au destin de Dolores

La troisième saison de Westworld se poursuit avec un autre nouvel épisode diffusé ce soir. La série HBO est maintenant passée à l’extérieur du parc à thème, où une histoire suit Dolores essayant de reprendre Delos. Il reste beaucoup de mystère autour de la série, mais il semble que la saison trois de Westworld mènera à une confrontation entre Dolores et Mauve.

Westworld est connu pour avoir laissé des indices dans son marketing et un fan de Reddit en aurait peut-être découvert un autre pour cette saison. Sur l’affiche de la saison trois, nous voyons un squelette hôte qui était censé être simplement un visuel cool. Cependant, si vous regardez de près, vous pouvez voir le tissu bleu de la robe de Dolores dessus. Pour cette raison, l’affiche de la saison trois pourrait faire allusion à la disparition de Dolores. Vous pouvez voir une représentation visuelle de cette allumeuse potentielle ci-dessous.

Dolores s’est caché à la vue, dans le S3 Key Art. de westworld

Pensez-vous que l’hôte sur l’affiche est Dolores? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la série pour Westworld de HBO:

Westworld n’est pas votre parc d’attractions typique. Destiné aux riches vacanciers, le parc futuriste – entretenu par des «hôtes» robotisés – permet à ses visiteurs de vivre leurs fantasmes à travers la conscience artificielle. Peu importe à quel point le fantasme peut être illicite, il n’y a aucune conséquence pour les invités du parc, permettant à tout souhait d’être exaucé. “Westworld” – qui est basé sur le film de Michael Crichton de 1973 du même nom – présente un casting de stars qui comprend le gagnant d’un Oscar Anthony Hopkins et le vainqueur du Golden Globe Ed Harris.

La saison 3 de Westworld met en vedette Evan Rachel Wood dans Dolores, Thandie Newton dans Maeve, Ed Harris dans Man in Black, Jeffrey Wright dans Bernard, Tessa Thompson dans Charlotte, Luke Hemsworth dans Stubbs, Simon Quarterman dans Lee Sizemore et Rodrigo Santoro dans Hector Escaton. Les nouveaux membres de la distribution incluent Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi alias Kid Cudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., Michael Ealy et Tommy Flanagan.

Westworld diffuse les dimanches à 21 h sur HBO.

