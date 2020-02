L’affiche de Mortal Kombat 11 révèle un nouveau regard sur Spawn

L’attente Mortal Kombat 11Le dernier personnage DLC (rumeurs exclues) est presque terminé.

Oui, le mois prochain, la création emblématique de Todd McFarlane rejoindra les rangs de la franchise de combat bien-aimée de NetherRealm Studios et les gens sont plus que ravis de l’arrivée de Spawn. Bénéficiant d’une énorme base de fans, l’enfer s’est souvent retrouvé en tête de liste en ce qui concerne la plupart des personnages invités et maintenant, nous sommes enfin sur le point d’accueillir son arrivée dans la série Mortal Kombat.

Nous n’avons pas encore vu l’alter ego d’Al Simmons en mouvement, malheureusement, mais la bonne nouvelle est que la révélation arrive bientôt et devant nous, nous avons maintenant un autre regard sur Spawn tel qu’il apparaîtra dans le jeu. Dans la galerie ci-dessous, une nouvelle affiche qui présente le personnage aux côtés de Shang Tsung. C’est loin d’être la meilleure photo de l’icône de la bande dessinée, mais c’est une autre allumeuse alléchante de ce qui nous attend le mois prochain et vous pouvez le vérifier par vous-même, avec quelques images précédemment publiées pour vous aider à vous mettre en appétit, ci-dessous:

Cliquer pour agrandir

Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Spawn et ses prochains débuts sur Mortal Kombat 11, mais une biographie de personnage est apparue la semaine dernière et d’après ce que nous pouvons en dire, la vision de NetherRealm sur l’assassin démon devrait rester assez proche de l’histoire des fans. familier avec.

Voir par vous-même:

“Al Simmons, autrefois le plus grand soldat du gouvernement américain et l’assassin le plus efficace, a été impitoyablement exécuté par ses propres hommes”, indique le texte officiel. «Ressuscité des cendres de sa propre tombe dans un accord défectueux avec les pouvoirs des ténèbres. Simmons renaît en tant que créature des profondeurs de l’enfer. Un Hellspawn. Maintenant, il est plongé dans le monde de Mortal Kombat, où il combattra de la suprématie contre tous les Kombatants. “

Ceux qui possèdent Mortal Kombat 11Le Kombat Pack pourra mettre la main sur Spawn le 26 mars, avec une sortie complète prévue pour la semaine prochaine, le 2 avril. Avant cela, cependant, NetherRealm révélera le premier gameplay officiel du personnage de bande dessinée populaire lors d’un événement de pré-sortie. Voir ici pour plus de détails.