L’affiche et les images «Saint Maud» de l’A24 livrent votre nouveau sauveur

A24 a créé de nouvelles images et une affiche officielle pour Saint Maud, encore un autre drame d’horreur teinté de satanique qui suit les goûts de Blackcoat’s Daughter, The Witch, Hereditary et même Midsommar.

Verre rose», Le premier long métrage de réalisateur, que notre propre Joe Lipsett a qualifié de« thriller psychologique religieux exquis », arrivera dans des salles limitées le 3 avril 2020, avant de s’étendre par la suite.

Saint Maud est décrite comme «une vision effrayante et audacieusement originale de la foi, de la folie et du salut dans un monde déchu». Maud, une infirmière de soins palliatifs nouvellement dévouée, devient obsédée par le fait de sauver l’âme de sa patiente mourante – mais des forces sinistres et son propre passé de péché menacent de mettre fin à sa sainte vocation.

Morfydd Clark (Love & Friendship) incarne Maud, avec Tony et l’actrice lauréate des BAFTA Jennifer Ehle (The Miseducation of Cameron Post) en tant que Amanda.

