L’affiche «Morbius» du magazine Comic Con transforme Jared Leto en vampire

Le magazine Comic Con aurait créé ses propres illustrations de fan pour Sony Pictures » Morbius, le deuxième film de leur propre univers de super-héros sombre qui a débuté avec Venom.

Tout comme l’art qu’ils ont fait pour d’autres propriétés de DC et même “The Walking Dead”, cette affiche transforme l’étoile Jared Leto en Morbius, le vampire vivant.

Daniel Espinosa dirige Morbius, qui est toujours prêt à mordre dans les théâtres sur 31 juillet 2020. En ce qui concerne la libération, le plus grand point d’interrogation est le coronavirus et combien de temps il affecte notre pays. Le Comic-Con de San Diego aura-t-il même lieu? Et les grandes sorties estivales? Pour l’instant, nous attendons.

Dans le dernier spin-off de Sony Spider-Man, Leto incarne Michael Morbius, un scientifique qui, en essayant de trouver un remède contre une maladie du sang rare, se transforme accidentellement en vampire vivant. Bien que dégoûté par sa propre soif de sang, il choisit de s’attaquer à des criminels qu’il juge indignes de la vie.