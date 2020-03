L’affiche «Spirale» marque un meurtre; Chris Rock enquête

Nous sommes à seulement deux mois du retour de Jigsaw, du livre de Saw, qui peut ou non apparaître dans Darren Lynn Bousman«S Spirale, qui met en vedette les deux Chris Rock et Samuel L. Jackson.

Travaillant dans l’ombre d’un vétéran de la police estimé (Jackson), le détective impudent Ezekiel «Zeke» Banks (Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) prendre en charge une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement le passé horrible de la ville. Pris au piège sans le savoir dans un mystère qui s’approfondit, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.

La nouvelle affiche britannique montre Rock enquêtant sur un meurtre étiqueté avec une carte de visite familière: la fameuse spirale vue dans la franchise Saw.

La spirale de Lionsgate a été officiellement classée «R» pour:

“Séquences de violence sanglante et de torture macabres, langage omniprésent, quelques références sexuelles et brève consommation de drogue.”

Un cerveau sadique déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral.

La franchise revient sur grand écran 15 mai 2020.