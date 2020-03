L’âge de Clare Crawley affectera certainement sa saison de «The Bachelorette»

Une nouvelle ère de The Bachelorette est à nos portes. Dans une tournure surprenante, ABC a annoncé que Clare Crawley dirigera la 16e saison de l’émission. Crawley est certainement un choix non conventionnel pour le plomb. Non seulement elle ne vient pas de la saison de Peter Weber, mais elle n’a pas non plus participé à des émissions de licence depuis des années. La dernière fois que Crawley a honoré l’écran, elle participait aux Jeux d’hiver de Bachelor en 2018. Avant cela, elle a participé à Bachelor in Paradise saison 1 et saison 2 et a été finaliste pendant la saison de Juan Pablo de The Bachelor.

Clare Crawley | Paul Hebert / Walt Disney Television via .

Clare Crawley est la Bachelorette 2020

Les fans de The Bachelorette ont été choqués que Crawley ait été choisi parmi des visages plus familiers comme Tayshia Adams, Tia Booth ou Kelsey Weier. Cependant, d’autres étaient ravis que Crawley ait été choisie parce qu’ils pensaient que son âge donnerait à la franchise plus de maturité. À 38 ans, Crawley est la plus vieille célibataire de l’histoire. En fait, elle aura 39 ans pendant le tournage de l’émission, ce qui signifie qu’elle a 15 ans de plus que la dernière célibataire, Hannah Brown, quand elle tournait. Mais comment l’âge de Crawley affectera-t-il sa saison de The Bachelorette?

À 38 ans, Crawley est la plus vieille célibataire

L’une des façons les plus évidentes que l’âge de Crawley affectera sa saison sont les candidats qui sont castés dans la série. Comme le bachelorette a été plus jeune ces dernières années, les candidats ont généralement été dans la vingtaine avec quelques valeurs aberrantes au début de la trentaine. Mais, pour la saison de Crawley, la tranche d’âge de ses concurrents sera beaucoup plus ancienne. En fait, Reality Steve a révélé qu’il y avait déjà des candidats qui avaient déjà été castés pour la prochaine saison de The Bachelorette qui ont été retirés en raison de leur jeune âge. Ceci en dépit de l’affirmation selon laquelle Crawley est ouvert aux fréquentations d’hommes de tous âges.

Sur Twitter, Reality Steve révèle que les plus jeunes concurrents se font couper

«Un autre des 25 ans qui était sur ma liste et qui avait initialement dit qu’il avait été casté a maintenant été retiré du show bc de son âge. Le casting est toujours en cours cette semaine », a tweeté Reality Steve. Le blogueur populaire a également partagé une déclaration de Jackson Canfield. Canfield a allégué que les producteurs de The Bachelorette lui avaient précédemment dit qu’il avait été choisi, mais finalement son offre a été annulée après que Crawley ait été choisi pour diriger. «J’ai reçu l’appel expliquant les changements soudains qui se faisaient dans la direction de qui devait être choisi pour le bachelorette. Selon leurs mots, à la lumière de la différence d’âge significative, par rapport aux candidats possibles d’origine, ils ont décidé de renoncer aux gars plus jeunes, alias moi, pour aller de l’avant avec le spectacle », écrit Canfield.

Quatre hommes avec des enfants ont déjà été lancés

En plus des concurrents plus âgés pour la saison de Crawley de The Bachelorette, son âge a également incité les producteurs à lancer plus d’hommes avec des enfants pour le spectacle. Réalité Steve a également rapporté que parmi les hommes qu’il connaissait, ils étaient fondus, quatre d’entre eux sont des pères. Il est très inhabituel pour les membres de la distribution Bachelor Franchise d’avoir des enfants, donc le fait qu’il y ait déjà quatre parents dans la saison de Crawley est vraiment unique.

La saison 16 de Bachelorette sera-t-elle radicalement différente

Enfin, l’âge de Crawley affectera probablement à quel point la prochaine saison de The Bachelorette est dramatique. Espérons que les concurrents plus âgés et plus responsables signifient qu’il y aura moins de petits drames et de combats. En outre, il y aura, espérons-le, plus de concurrents qui recherchent vraiment l’amour que des milliers de followers sur Instagram. Crawley est certainement un choix générique pour The Bachelorette, mais il sera intéressant de voir les autres façons dont sa saison est unique.