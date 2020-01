L’âge de la star de l’étranger, Instagram et les rôles précédents! – HITC

Même au milieu d’un superbe ensemble, Hannah John-Kamen parvient à se démarquer.

L’étranger est arrivé et Hannah John-Kamen nous a sérieusement impressionnés.

Il est sûr de dire que personne ne songera à annuler son abonnement Netflix en 2020…

Le service de streaming a connu une année 2019 incroyable, nous donnant des conclusions brillantes à des émissions populaires, continuant à favoriser les fans et inaugurant de nouveaux joyaux comme The Witcher à la fin.

Déjà, ils ont prouvé que 2020 sera également un grand événement. En janvier, nous avons eu de nouvelles saisons comme It’s Always Sunny à Philadelphie et les cinéphiles ont été invités à faire leurs preuves dans le nouveau film des frères Safdie Uncut Gems avec Adam Sandler.

Les deux ont été défendus par le public, mais dans le domaine de la télévision en ce moment, tous les regards sont tournés vers The Stranger.

Hannah John-Kamen dans The Stranger

Hannah John-Kamen joue le rôle principal de l’étranger mystérieux dans cette mini-série captivante écrite par Danny Brocklehurst.

Il est en fait basé sur le roman du même nom de Harlan Coben, qui doit sûrement avoir des fans haut placés compte tenu de la distribution…

Dans ce conte de la vie d’un homme de famille bouleversé, nous avons les goûts de Richard Armitage (il joue Adam Price), Siobhan Finneran (DS Johanna Griffin), Jennifer Saunders (Heidi), Shaun Dooley (Tripp) et bien d’autres encore performances exceptionnelles.

Les huit épisodes sont arrivés sur Netflix le jeudi 30 janvier 2020.

Bien qu’une grande partie de la production soit impressionnante, nous tenons particulièrement à mettre en lumière le travail envoûtant de l’actrice britannique de 30 ans. Voyons donc où nous l’avons vue précédemment.

Hannah John-Kamen: Films et séries télé

Selon IMDb, Hannah est apparue pour la première fois sur les écrans de la populaire série britannique Misfits en 2011 (elle a joué Carly dans un épisode).

Cependant, son premier concert exprimait Lord’s Blade Ciaran dans le jeu vidéo Dark Souls la même année.

Depuis lors, elle a marqué tant de grands rôles télévisés dans des groupes comme Killjoys (néerlandais), The Dark Crystal: Age of Resistance (Naia), Black Mirror (Sonja / Selma Telse), Game of Thrones (Ornela), The Tunnel (Rosa Persaud), Happy Valley (Justine), The Hour (Rosa Maria Ramirez) et plus encore.

Elle a également joué dans un certain nombre de superproductions passionnantes, telles que la suite de MCU Ant-Man and the Wasp (Ava / Ghost), Ready Player One (F’Nale Zandor), Tomb Raider (Sophie) et Star Wars: Episode VII – The Force Awakens (Officier du Premier Ordre).

Pas mal du tout!

Hannah John-Kamen assiste aux British Independent Film Awards 2019 à Old Billingsgate le 01 décembre 2019 à Londres, en Angleterre.

Suivez Hannah John-Kamen sur Instagram

Si vous êtes fan de son travail, vous savez quoi faire…

Vous pouvez la suivre sur Instagram à @hannahjohnkamen; elle compte actuellement 190 000 abonnés.

Il y a un tas de photos et de selfies brillants là-bas, ainsi que des messages inspirants liés à The Stranger. Voir votre visage regarder Times Square depuis un écran géant doit être une sorte de sentiment.

Nous espérons que vous appréciez The Stranger!

