L’âge et les rôles antérieurs de la star de Split Frances Barber – a-t-elle un mari? – HITC

Faisons mieux connaissance avec la star de Split, Frances Barber

Les fans de Split étaient ravis de voir Frances Barber apparaître dans la nouvelle série d’épisodes.

Alors, comment appréciez-vous la saison 2?

Ce drame juridique de la BBC est sans doute meilleur que jamais! Écrit et créé par Abi Morgan, The Split a atterri pour la première fois sur des écrans en avril 2018 et a rapidement exigé l’attention des amateurs de télévision.

Après les éloges de la critique et du public occasionnel, l’anticipation s’est rapidement installée pour un autre lot d’épisodes. Comme prévu, ils ont commencé à travailler sur une autre saison, rassemblant Nicola Walker, Stephen Mangan, Fiona Button, Annabel Scholey, Barry Atsma et plus encore pour nous ramener dans le monde de Noble & Hale.

Le premier épisode est arrivé le mardi 11 février 2020, donnant le coup d’envoi à six autres épisodes. Jusqu’ici, ça a été génial, avec de nouveaux arrivants passionnants comme Ben Bailey Smith, Donna Air et Damien Molony qui ont rejoint le mix. Cependant, il y a eu bien plus d’étoiles invitées que ça…

Frances Barber dans The Split

Frances Barber joue dans The Split saison 2 en tant que Misty.

Son personnage se prépare à divorcer de son mari Jack (joué par David Coburn). Tout a commencé par une liaison, mais la vie conjugale s’est révélée un peu plus tendue qu’on ne le pensait. Il est romancier, mais elle est de plus en plus préoccupée par le fait qu’une de ses dernières créations de personnages lui ressemble étrangement.

L’actrice anglaise âgée de 61 ans fait un excellent travail en approfondissant le rôle, ce qui ne surprendra pas les admirateurs compte tenu de sa vaste richesse d’expérience à la fois sur scène et à l’écran. Sa récente performance en tant que Billie Trix dans la production scénique Musik a reçu des éloges considérables.

Prenons un moment pour examiner son formidable éventail de travaux avant The Split.

Frances Barber de The Split: films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un court métrage de 1978 intitulé Wings of Ash: A Dramatization of the Life of Antonin Artaud.

Son prochain rôle est venu dans le film de 1982 The Missionary (elle a joué Mission Girl). Bien sûr, il y aurait beaucoup plus de films d’où cela proviendrait et elle a depuis joué des rôles dans des efforts notables comme An Ideal Husband (Mme Cheveley), Film Stars Don’t Die à Liverpool (Joy), M. Holmes (Matinee ‘ Madame Schirmer ‘), objectif! The Dream Begins (Carol Harmison) et sa suite.

En ce qui concerne la télévision, il existe également de nombreux points forts, notamment Psychobitches (divers), Silk (Caroline Warwick), The Spa (Ginny), Bad Education (Alfie’s Mum), Doctor Who (Eye Patch Lady / Madame Kovarian), Friday Night Dinner (Sheila Bloom), The Street (Lizzie Gargan), Funland (Connie Woolf) et plus encore.

Avec des décennies d’expérience exceptionnelle, The Split a de la chance de l’avoir!

(De gauche à droite) Louie Spence, Frances Barber et Jake Canuso assistent à la soirée de presse de «MUSIK», un nouveau cabaret de Pet Shop Boys et Jonathan Harvey, au Cafe Koha le 11 février…

Frances Barber: A-t-elle un mari?

Non, Frances Barber n’a pas de mari.

Cependant, WhosDatedWho souligne qu’elle a eu des relations avec l’acteur Neil Pearson et le célèbre cinéaste Danny Boyle dans le passé.

Si vous êtes fan, vous pouvez suivre Frances Barber sur Instagram. Elle peut être trouvée sur @francesbarber; elle compte actuellement 625 abonnés, ce qui est assez impressionnant si l’on tient compte du fait qu’elle n’a qu’un seul post.

C’est vrai … il n’y a qu’un seul cliché datant de 2017, donc la probabilité qu’elle reprenne soudainement ses fonctions semble assez mince. Encore une fois, on ne sait jamais! Ne vous inquiétez pas cependant, car elle publie régulièrement sur Twitter à @ francesbarber13.

