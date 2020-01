L’âge, Instagram et les rôles précédents de superbes mannequins deviennent actrice! – HITC

Si vous l’avez appréciée dans Ballers, il y a tellement plus que vous pouvez découvrir.

Ballers a atteint sa conclusion, mais Arielle Kebbel est toujours une obsession pour les fans.

C’est vrai!

La dernière en date est la cinquième et dernière saison de Ballers. Le public aime depuis longtemps regarder la comédie dramatique de Stephen Levinson avec Dwayne Johnson dans le rôle de Spencer Strasmore. Cependant, c’est une enveloppe…

Dans une vidéo publiée sur Instagram – comme le souligne l’Express – Dwayne a adressé la nouvelle en disant: “Mon cœur est plein de gratitude envers vous tous pour avoir rockin ‘avec nous chaque saison. Vous nous avez fait la comédie la mieux notée de HBO pendant des années et, surtout, vous avez aidé à créer et à maintenir une plate-forme pour que d’autres acteurs aient la possibilité de travailler dur, de grandir et de devenir des noms connus.

Il a poursuivi: «Pour moi, l’opportunité créée par Ballers pour tant d’autres, est le véritable or de notre spectacle… Je vous aime, je vous remercie et profitez de notre dernière saison de Ballers…»

En plus de Dwayne, cela a vraiment fourni à tant d’artistes talentueux l’occasion de briller, y compris la grande Arielle Kebbel.

Arielle Kebbel dans Ballers

L’actrice et mannequin américaine de 34 ans est depuis longtemps une favorite des fans des Ballers dans le rôle de Tracy Legette, apparaissant pour la première fois dans l’épisode Raise Up et devenant plus intégrante du récit au fil des choses.

Depuis qu’elle est apparue dans l’émission, elle a attiré des éloges et des admirateurs sur Twitter.

Découvrez une sélection de tweets:

Arielle Kebbel: Films et séries télé

Tu ne peux pas en avoir assez dans Ballers?

Il y a beaucoup de films et d’émissions dans lesquels vous pouvez la voir! Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de CSI: Crime Scene Investigation (elle a joué Right Teen) en 2003).

Elle a ensuite joué dans une série de titres télévisés bien connus, notamment Midnight, Texas (Olivia Charity), The Vampire Diaries (Lexi Branson), 90210 (Vanessa Shaw), Life Uneattendue (Paige Thomas), Gilmore Girls (Lindsay Forester ) et plus.

L’actrice a également joué dans des films tels que Soul Plane (Heather Hunkee), Be Cool (Robin) American Pie Presents: Band Camp (Elyse), Aquamarine (Cecilia Banks), John Tucker Must Die (Carrie) et Fifty Shades Freed (Gia Matteo). Les fans de films d’horreur peuvent également la reconnaître dans des efforts de genre tels que The Uninvited (Alex) de 2009, Freakdog AKA Red Mist (Catherine), The Grudge 2 (Allison) et Reeker (Cookie).

Pour le moment, vous pouvez l’attraper en tant que Amelia Sachs dans la série télévisée Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector.

Arielle Kebbel de «Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector» assiste au NBC Midseason New York Press Junket au Four Seasons Hotel New York le 23 janvier 2020 à New York.

Suivez Arielle Kebbel sur Instagram

Si vous êtes fan, vous savez quoi faire…

Vous pouvez trouver Arielle sur Instagram à @ariellekebbel; elle compte actuellement un nombre impressionnant de 645 000 abonnés.

Il y a une multitude de clichés, de selfies et de messages liés au travail à vérifier, donc cela vaut vraiment la peine de lui donner un suivi. Bien que Ballers ait conclu sa cinquième saison, nous sommes sûrs que nous continuerons de la voir dans tant de projets passionnants.

