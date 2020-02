L’agent de la Nouvelle-Orléans joue un méchant dans un nouveau rôle et les fans sont là pour ça

Le casting de NCIS: La Nouvelle-Orléans prend parfois d’autres projets. C’est la vie d’un acteur qui travaille. Bien que le rôle de jouer un «agent spécial» dans le spin-off de CBS puisse exercer une pression pour éviter d’être transcrit, une star de la série n’a pas peur de laisser le badge NCIS pour rejoindre le monde de la méchanceté. Qui est-ce et quel est le projet?

Combien de stars de «NCIS: New Orleans» ont joué un méchant dans d’autres projets?

Rob Kerkovich en tant que médecin légiste Sebastian Lund, Necar Zadegan en tant qu’agent spécial Hannah Khoury et Vanessa Ferlito en tant qu’agent spécial du FBI Tammy Gregorio | Évitez Bolen / CBS via .

NCIS: La Nouvelle-Orléans suit une équipe satellite d’agents qui traquent les criminels considérés comme une menace pour les militaires. L’équipe, dirigée par l’agent de supervision Dwyane Pride (Scott Bakula), est composée de «bons» gars (et de filles).

Jusqu’à présent, personne de l’équipe principale n’a fait défection et s’est retourné contre les autres pour soutenir les criminels. Il y a quelques saisons, Pride a recruté l’agent de l’ATF, Sonja Percy (Shalita Grant), qui travaillait sous couverture. Elle avait la possibilité de «se tourner vers le côté obscur», si elle le voulait, mais elle ne l’a pas fait.

Il y avait aussi Meredith Brody (Zoe McClellan) qui faisait confiance à un «méchant» et a presque tué tout le monde. Elle a quitté l’équipe après avoir réalisé qu’elle ne pouvait pas se faire confiance.

À part ces deux-là, tous les autres restent fidèles et déterminés à demander justice. Pour l’un d’entre eux de devenir un méchant travaillant contre Pride et l’équipe, cela prendrait quelque chose de radical et c’est peu probable dans le monde de NCIS: New Orleans.

Cependant, cela ne signifie pas que les stars ne peuvent pas se lancer dans d’autres projets pour obtenir leur correctif “méchant”.

Quelle star de «NCIS: New Orleans» joue un méchant dans un autre projet?

Les fans ne peuvent pas imaginer un monde où Bakula joue un méchant, donc ce n’est pas une option. Le nouvel agent du NCIS, Hannah Khoury – joué par Necar Zadegan – peut maintenant être vu dans la série télévisée Star Trek: Picard, où elle joue Bjayzl.

Jusqu’à présent, un seul épisode est répertorié sur la page IMDb de Zadegan. Dans «Stardust City Rag», le personnage de Zadegan déjoue la ruse de Picard. Dans un clip fourni par le compte Twitter officiel de NCIS: New Orleans, Zadegan n’est pas dupe de la tentative de Picard de faire passer Seven of Nine (Jeri Ryan) comme autre chose.

Un fan a noté que, parce que Bjayzl appelle Seven of Nine par son nom de naissance, Annika Hansen, les deux se connaissent à un niveau beaucoup plus profond – et Picard ne l’a pas vu venir.

“Sensationnel! Elle est super sur NCIS NOLA et maintenant en tant que méchant de Star Trek! Un tel talent! ” un fan a tweeté. «Je ne me lasserai jamais de voir ce clip. Je vous remercie.” dit un autre.

“C’est la première fois que je vois. @ Zadegan joue un méchant. Elle est aussi très douée pour être méchante! (Juste pour que vous sachiez, c’est censé être un compliment “, a fait écho cette fan.” L’une des méchantes les plus chaudes de tous les temps. Elle a joué ce rôle avec brio “, a ajouté cette fan.

La fierté a peut-être une ou deux choses à dire, mais ceux qui regardent Zadegan sur NCIS: New Orleans semaine après semaine approuvent le passage à la méchanceté.

Zadegan n’est pas le seul à avoir des connexions «Star Trek»

Ce n’est un secret pour personne que Bakula a joué l’un des personnages les plus aimés de Star Trek de tous les temps, le capitaine Jonathan Archer dans Star Trek: Enterprise. Bakula, qui a joué le rôle pendant quatre ans, avait précédemment déclaré que la course était une «expérience fantastique», créditant tout le monde «de tous les côtés de la caméra».

Selon une interview accordée au site officiel de Star Trek, Bakula est reconnaissant du temps qu’il a passé sur le plateau en tant que capitaine Archer. Sa chose préférée, a-t-il dit, était «de travailler avec certaines des personnes les plus talentueuses et les plus innovantes de l’industrie».

Peut-être que Zadegan a ressenti la même chose et elle reviendra sur la scène Star Trek. En attendant, les fans peuvent toujours obtenir leur dose hebdomadaire d’agent spécial Hannah Khoury aux côtés de Pride alors qu’ils font du monde un meilleur endroit, un méchant à la fois.

NCIS: La Nouvelle-Orléans diffusée le dimanche à 22 h sur CBS.