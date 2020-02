L’air de Ryan Murphy pour la saison 10 d’American Horror Story se connecte à une théorie des fans sur les légendes

Le casting de la saison à venir d’American Horror Story vient d’être révélé et il est assez empilé, comme d’habitude. Puisqu’il s’agit d’une série d’anthologie, chaque saison a un nouveau casting de personnages et un tout nouveau thème. Maintenant que nous avons les acteurs, le jeu d’attente pour le thème passe en hyperdrive. C’est un mystère que le créateur Ryan Murphy révèle généralement d’ici l’été, mais sa vidéo d’annonce donne un indice. Et c’est un indice qui renforce une théorie antérieure des fans.

Photographie du monstre du Loch Ness, près d’Inverness, en Écosse, le 19 avril 1934 | Photo de Keystone / .

La liste des acteurs de la saison 10 d’American Horror Story vient d’être annoncée

Le 26 février, Murphy a partagé une vidéo sur Instagram qui annonçait la distribution principale. Il y a 10 acteurs répertoriés et il s’agit de Leslie Grossman, Angelica Ross, Lily Rabe, Billie Lourd et Finn Wittrock, qui ont tous eu un certain type de rôle dans American Horror Story: 1984, la saison dernière.

Les membres de la distribution Kathy Bates, Adina Porter, Sarah Paulson et Evan Peters reviennent après une saison de congé. C’était la première saison où Paulson et Peters ne participaient pas depuis le début, et les fans sont ravis de les retrouver. Sans oublier, Macaulay Culkin fait ses débuts avec AHS.

La vidéo d’annonce de Ryan Murphy faisait clairement allusion à un thème lié à l’eau

Même si tout ce que Murphy fait ou dit n’est pas un indice pour le thème de la saison prochaine, il y a certainement un indice dans la vidéo d’annonce. C’est une photo stagnante d’une plage calme, mais sombre ou abattue. Et la chanson jouée en arrière-plan est “Dead of Night” d’Orville Peck. Il n’y a pas grand-chose à retirer de la chanson, à part le fait qu’il s’agit d’un amour non partagé qui rend une personne sadique de rester si longtemps. C’est un point d’intrigue qu’American Horror Story a utilisé auparavant.

Sarah Paulson et Ryan Murphy à la FOX Broadcasting Company, FX, National Geographic et à la 68e Primetime Emmy Awards After Party de la Télévision de Twentieth Century Fox Television | Emma McIntyre / .

Mais l’eau renforce en fait une théorie selon laquelle le thème est les légendes urbaines. Plus précisément, le monstre du Loch Ness qui réside dans le grand plan d’eau en Écosse. Cette théorie était populaire sur Reddit en novembre et le monstre du Loch Ness a été évoqué dans la saison 9. Comment cela pourrait-il fonctionner dans un cadre qui doit être américain, cependant? Un utilisateur a souligné que le thème pourrait tourner autour des cryptides dans leur ensemble, pas seulement du célèbre écossais.

Les cryptides sont des êtres ou des animaux qui n’existent que parce que quelqu’un l’a dit et non parce que quelqu’un a des preuves physiques ou visuelles. Et savez-vous quoi d’autre est une légende cryptide ou urbaine qui a à voir avec l’eau? Sirènes. Alors que les contes de fées ont montré de belles sirènes, il existe des légendes de sirènes horribles qui attirent les marins à leur mort. Cela pourrait être quelque chose que American Horror Story pourrait obtenir.

Murphy n’a pas exclu les extraterrestres, mais ce n’est pas aussi plausible

Murphy a expliqué comment il avait choisi le thème de la saison 10 en novembre et confirmé que des extraterrestres avaient été mis sur la table à un moment donné. “Nous avons flirté avec des extraterrestres, nous avons flirté avec l’espace, nous avons flirté avec certaines choses qui étaient plus intéressantes que d’autres”, a déclaré Murphy à Deadline. «Je pense qu’au cœur de tout cela, il s’agit toujours d’Americana. Il serait difficile de faire quelque chose comme cette idée que vous mentionnez, pas que je ne le ferais pas. ”

Alors que les extraterrestres sont quelque chose que les fans – et Evan Peters – ont voulu pendant un certain temps, cela devrait avoir lieu en Amérique. Donc, une idée «d’espace» ne pouvait pas vraiment fonctionner. “Ce serait difficile parce que ça s’appelle American Horror Story et que vous devez respecter les limites légales du sol pour que cela fonctionne”, a déclaré Murph. “Nous travaillons sur une idée pour la saison 10 que je pense que les gens vont adorer parce qu’il s’agit de réunir les acteurs préférés des fans pour revenir – parce que ce pourrait être notre dernière saison.”

Heureusement, American Horror Story a été renouvelé pour trois saisons supplémentaires. Et pendant que nous attendons le thème cette fois-ci, les fans peuvent être excités en raison de l’excellente liste des acteurs.