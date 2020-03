Laissez ces pâtisseries vous distraire – / Film

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, tout est très… intense en ce moment. Même les personnes qui ne sont pas traditionnellement sujettes au stress ressentent probablement la pression alors que notre vie quotidienne devient un flux constant d’informations sur les quarantaines, les arrêts et les virus. Nous pourrions tous utiliser une distraction légère et, heureusement, une nouvelle saison de J’y suis arrivé! vient de nous donner exactement cela. La compétition hilarante de cuisson Netflix met en évidence les boulangers amateurs, avec un fort accent sur la partie amateur. C’est un spectacle léger, moelleux et idiot – et c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Regardez le cloué! bande-annonce de la saison 4 ci-dessous.

Bande-annonce de la saison 4 de Nailed It

Si vous n’avez pas encore vérifié Nailed It! sur Netflix, je ne le recommanderai jamais assez. Animé par Nicole Byer et Jacques Torres, avec un panel rotatif de juges invités, Nailed It! fait venir des boulangers amateurs et les charge de recréer des pâtisseries dignes d’Instagram. Étant donné que ces boulangers ne sont pas qualifiés – pour le moins – tout ce qu’ils créent finit par être un désastre absolu.

Cela peut sembler mesquin, mais cloué! est étonnamment bon enfant. Le spectacle rit avec les concurrents, pas avec eux, et les résultats sont charmants. Le plus: le «gagnant» remporte un prix de 10 000 $. Mieux encore, le spectacle est si léger et les enjeux sont si faibles que Nailed It! est vraiment le spectacle parfait en ce moment. Il existe également plusieurs retombées, dont Nailed It! Vacances, cloué! L’Espagne, cloué! France, et plus. L’original est le meilleur du groupe, et je suis très heureux qu’une toute nouvelle saison arrive à ce moment particulier, alors que tout va aller en enfer dans un panier à main.

J’y suis arrivé! premières de la saison 4 sur Netflix le premier avril. Et bon, peut-être que tout redeviendra normal d’ici là! Probablement pas.

Cloué Il! est une série originale américaine Netflix qui a été créée le 9 mars 2018. La série est un concours de cuisson dans le style de la télé-réalité, où trois boulangers amateurs s’affrontent pour reproduire des gâteaux et des confiseries compliqués afin de gagner un prix en espèces de 10 000 $ et un “cloué ce trophée.

