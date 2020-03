Laissez James Gunn et une extension façonner votre liste de surveillance de quarantaine – / Film

Avez-vous déjà créé une liste de surveillance de quarantaine? Heureusement qu’il y a toujours de la place pour plus, non?

Vendredi dernier, scénariste / réalisateur James Gunn (Guardians of the Galaxy, Super, Slither) a partagé une liste de recommandations de films sous-vues pour aider à garder les cinéphiles occupés pendant que nous restons tous à l’intérieur autant que possible pour empêcher la propagation du coronavirus. Consultez sa liste ci-dessous et découvrez une nouvelle extension Google Chrome qui vous permet de regarder Netflix à distance avec un groupe d’amis.

Votre liste de surveillance de quarantaine vient de s’améliorer

Ce n’est pas parce que nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale que nous devons nous laisser entraîner dans un défilement sans fin de nouvelles pendant des jours. Alors que le coronavirus est incontestablement très grave et mérite d’être traité comme tel, regardez du bon côté: tout ce temps à la maison est une bonne occasion d’élargir vos horizons cinématographiques et de booster vos connaissances cinématographiques en même temps. Entrez James Gunn, qui travaillait sur The Suicide Squad de DC lorsque tout cela a échoué. Il est ici avec une liste de recommandations qui peuvent vous aider à façonner votre liste de surveillance de quarantaine, ce qui pourrait peut-être vous aider en cette période étrange dans laquelle nous vivons:

10 GRANDS FILMS QUE VOUS N’AVEZ PAS PROBABLEMENT VU EN FLUX PENDANT VOTRE AUTO-QUARANTAINE. Il est important pour la santé de notre monde de pratiquer la distance sociale autant que possible. Au service de ce que vous faites et dans l’espoir que vous le ferez, j’ai établi cette liste. #QuarantineAndChill

– James Gunn (@JamesGunn) 13 mars 2020

2. Villainess (2017) – réalisé par Jung Byung-gil

Aussi révolutionnaire pour les films d’action que l’ont été The Matrix, Fury Road et The Raid, et pourtant ce film sud-coréen a été vu par beaucoup moins de gens aux États-Unis. pic.twitter.com/N9k2hZ7zlp

– James Gunn (@JamesGunn) 13 mars 2020

4. The Wanderers (1979) – réalisé par Philip Kaufman

Le film de gangs de rue le plus étrange et le plus beau jamais (oui, JAMAIS) – à son tour excitant, touchant et surréaliste – un film d’art populiste. pic.twitter.com/5Mieoloqft

– James Gunn (@JamesGunn) 13 mars 2020

6. One Cut of the Dead (2017) – réalisé par Shinichirou Ueda

Pour vous dire quoi que ce soit à propos de ce film pourrait lui faire du mal – mais si vous aimez les zombies et le cinéma et la joie, c’est le film pour vous pendant que vous #Quarantineandchill. pic.twitter.com/YMDMZSojPW

– James Gunn (@JamesGunn) 13 mars 2020

8. The Yellow Sea (2010) – réalisé par Na Hong-jin

Un autre grand film d’action sud-coréen, granuleux et exagéré et pratique où Villainess est stylisé. Peut-être la plus grande scène de poursuite sans voiture de tous les temps. pic.twitter.com/mKQAh8JqeW

– James Gunn (@JamesGunn) 13 mars 2020

10. Duck You Sucker (A Fistful of Dynamite) (1971) – réalisé par Sergio Leone.

Leone est l’un de mes réalisateurs préférés. C’est probablement mon deuxième film préféré de lui après Il était une fois en Occident, et c’est celui qui a été le plus oublié. pic.twitter.com/I5rb7utJ03

– James Gunn (@JamesGunn) 13 mars 2020

Malheureusement, un grand total de zéro des recommandations de Gunn est disponible sur Netflix en ce moment (au moins aux États-Unis). Mais si Netflix est le seul service de streaming auquel vous êtes abonné et que vous commencez déjà à vous sentir un peu trop isolé pendant cette période d’auto-mise en quarantaine, voici quelque chose qui peut aider à atténuer un peu la solitude. Collider nous a indiqué une extension Google Chrome appelée Fête Netflix, “Une extension Chrome pour regarder Netflix à distance avec des amis, par exemple, pour des soirées cinéma avec cette personne spéciale longue distance. Il synchronise la lecture vidéo et ajoute le chat en groupe. » Cliquez sur le lecteur ci-dessous pour voir à quoi il ressemble:

Paradoxalement, l’élément de discussion de groupe est la seule chose que je trouve être un peu décevante ici. Je sais que le but est d’avoir une expérience sociale différente en regardant les choses avec les gens en même temps, mais l’existence même de cette fonctionnalité de chat en groupe vous encourage implicitement à «parler» pendant le film (lire: ne pas faire attention à ce que vous regardez).

Là encore, personnellement, je n’ai jamais aimé regarder les choses en grands groupes, parce que je finis toujours par être la seule personne qui fulmine au coin de ne pas pouvoir entendre ce qui se passe pendant que tout le monde rit et discute autour de moi. (Si vous allez avoir des gens pour regarder quelque chose, alors regardez vraiment la chose, bon sang! Désolé, je suis un buzzkill.) Je serais tout à fait d’accord avec ça si vous pouviez convaincre vos amis de regarder quelque chose vous avez déjà vu; vous pourrez alors rire, plaisanter et GIF sans souci. Mais encore une fois, ce sont des moments étranges, alors peut-être que cela vaut la peine d’avoir cette connexion numérique en direct avec vos amis car vous ne pouvez pas rester avec eux en personne. Je suppose que vous pourriez toujours revenir plus tard pour rattraper une scène si vous manquiez quelque chose. Dans tous les cas, vous pouvez en savoir plus sur Netflix Party en visitant son site officiel.

Articles sympas du Web: