Laissez Kristover Hivju GoT derrière

Lorsqu'il a enregistré sa dernière scène dans Game of Thrones, Kristover Hivju n'a pas versé de larmes de nostalgie. Il est dur comme son personnage, le guerrier sauvage Tormund.

Celui qui s'est mis à pleurer, se souvient l'acteur barbu, était sa femme, également la rousse Gry Molvaer.

"'Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi?' Ai-je demandé. Eh bien, tout cela se termine", dit-il dans une interview.

"Ma famille a vécu l'aventure avec moi. Gry et moi avons deux jeunes filles et elles ont déménagé avec moi pendant tous les tournages. Les filles ont pratiquement grandi à Belfast", ajoute-t-il.

Celui né à Oslo, 41 ans, a rejoint la superproduction de HBO dans la saison 3, après avoir suivi les deux premiers depuis le canapé de sa maison.

D'abord présenté comme un antagoniste, Tormund est devenu un favori des fans en raison de ses compétences au combat et de son manque de manières, mais aussi de son cœur. "C'est un rôle qui a changé ma vie. J'ai ressenti la pression d'avoir à jouer un grand personnage. Mais quand j'ai lu la première ligne de mon audition, je savais que je pouvais bien faire. Créativement, c'était fantastique."

Diplômé de l'Académie russe des arts du théâtre à Moscou, Hivju est l'un des visages les plus connus de son pays et a collaboré avec deux des cinéastes scandinaves les plus connus: Hans Petter Moland et Ruben Ostlund.

Après avoir terminé sa participation à Game of Thrones, il dit en plaisantant qu'il s'est simplement consacré à remodeler sa maison et à se reposer.

Cependant, la vérité est qu'il n'a pas cessé de travailler: Rolled Downhill, un remake américain de Force Majeure.

"J'ai également créé une série télévisée très drôle, Twin. Là, j'ai joué deux jumeaux. Quand l'un meurt, l'autre prend son identité pour sauver sa famille et s'en tirer."

Hivju sait que Game of Thrones a été laissé de côté, mais à la maison, avoue-t-il, il a de nombreux rappels de ce qui était le projet qui a mis son visage sur des écrans partout dans le monde. "Quand j'étais enfant, je jouais avec des figurines de He-Man, de Star Wars. J'en avais beaucoup. Lorsque la première figurine Tormund est sortie, je me suis acheté en tant que 3. Ce fut un moment embarrassant à la caisse."

Bien qu'il n'ait pas pleuré après le claquetazo final, il sait que chaque fois qu'il aspire à ses amis de la série, il peut les voir sur le Blu-ray de toute la série, qui sont déjà en vente.

