Lala Kent assise à côté de Meryl Streep aux SAG Awards a des fans qui réagissent

Personne ne croyait en Lala Kent d’après les règles de Vanderpump. La star de Bravo est l’une des figures les plus controversées de la série de téléréalité et avait tout le casting contre elle. Les choses ont changé au cours des deux dernières années lorsque Kent a commencé à dégriser et a rencontré son fiancé Randall Emmett.

Lala Kent | Rodin Eckenroth / .

Kent a pu faire volte-face et fortifier ses amitiés avec le casting de Vanderpump Rules. Elle s’est également concentrée sur la construction d’une carrière d’actrice et a récemment surpris tout le monde.

La star de télé-réalité a été vue aux SAG Awards 2020 assis près de la légende hollywoodienne Meryl Streep. Il n’y a pas plus de liste A que Streep et Kent sont assis à proximité.

Il n’a pas fallu longtemps aux fans pour réagir à l’apparition de Kent avec la royauté hollywoodienne.

“Remplissage de siège”, a écrit un fan.

“Kathryn Dennis devrait prendre des leçons sur la façon de creuser efficacement pour l’or”, a ajouté un téléspectateur.

«Les BJ pour les PJ devraient être sous-estimés, semble-t-il», a déclaré un utilisateur de Twitter.

“Randall est un producteur de The Irishman”, a commenté un autre fan.

Lala Kent et 50 Cent Feud

À la fin de l’année dernière, Kent et 50 Cent ont été mêlés à une querelle où ce dernier a accusé le premier d’être toxicomane. Kent a pris la controverse de front et a parlé de son processus de sobriété et de la façon dont elle traitait la cyberintimidation.

“Ma sobriété est quelque chose dont je suis fière et sur laquelle je travaille tous les jours”, a-t-elle écrit sur Instagram. “Je n’ai jamais consommé de cocaïne et aucune autre substance, autre que l’alcool, n’a été impliquée dans ma décision de devenir sobre.”

«Je suis fière d’être ouverte et honnête à propos de tout dans ma vie, j’espère inspirer les autres et leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls», a-t-elle ajouté.

Kent a dit qu’elle avait pu traverser le processus difficile parce qu’elle avait un solide système de soutien. Elle a reconnu que tout le monde n’a pas la chance d’être entouré de personnes qui les aident.

“Ces derniers jours, j’ai été critiqué, pour dire le moins. Les gens me demandent comment je continue de garder la tête haute. Pour moi, c’est simple – je connais la vraie vie [illusion] des médias sociaux », a-t-elle poursuivi.

Le moment où la vie de Kent a complètement changé, c’est quand elle a découvert que son père était mort.

«Je sais ce que c’est que de voir votre monde s’effondrer. Recevoir un appel téléphonique de votre frère disant que votre père est décédé… c’est bouleversant pour la Terre. Être appelé des noms et être faussement accusé de choses, c’est loin d’être bouleversant pour la Terre », a déclaré Kent.

La star de Vanderpump Rules a partagé ses sentiments dans le but d’encourager d’autres victimes de cyberintimidation à rester fortes et à chercher de l’aide.

“Mon état d’esprit est quelque chose dont je suis reconnaissant. Cependant, je ne peux pas m’empêcher de penser au nombre de personnes qui se suicident quotidiennement en raison de la cyberintimidation. Il est impératif que je vous le dise, vous n’êtes pas seul. Je vous vois. Je reste près de toi. Je fais partie de votre équipe. Vous êtes aimés et faites une différence dans ce monde », a-t-elle conclu.

Vanderpump Rules est diffusé le mardi soir à 21 h. ET sur Bravo.