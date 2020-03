L’album de Jay Electronica «Un témoignage écrit» est enfin là

Le temps est venu.

Après 13 ans, Jay Electronica livre enfin son album souvent retardé A Written Testimony. L’ensemble de 10 titres comprend Travis Scott et The-Dream, ainsi que JAY-Z, qui a signé Electronica pour Roc Nation en 2010. Hov apparaît sur la majeure partie du projet, que certains ont même comparé à Watch the Throne 2.

Le mois dernier, le New Orleans MC a annoncé que l’album insaisissable arriverait dans 40 jours. Un témoignage écrit a été enregistré en 40 jours et 40 nuits, à partir du 26 décembre.

En 2011, Jay Electronica a déclaré que l’album arrivait, mais qu’il ne s’est jamais concrétisé. Au fil des ans, il est apparu sur des titres pour Kendrick Lamar et JAY-Z, mais n’a jamais publié de suite à sa mixtape Act I: Eternal Sunshine (The Pledge) de 2007.

Plus tôt dans la semaine, TIDAL a annoncé qu’elle tiendrait trois séances d’écoute à New York, Los Angeles et La Nouvelle-Orléans jeudi, mais elles ont été annulées en raison de l’épidémie de coronavirus. Au lieu de cela, il a diffusé en direct du studio avant sa sortie.

L’attente est terminée. Écoutez un témoignage écrit ci-dessous.

